Üye Girişi
Haberler

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Antalya sahillerine vuran cansız bedenlere bir yenisi daha eklendi. Aksu ilçesindeki 5 yıldız bir otelin çalışanları sahilde erkek cesedi bulurken, Antalya sahillerinde son 5 günde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi. Polis sahillere vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin sahilinde erkek cesedi bulundu. Antalya sahillerinde son 5 günde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi.

CESEDİ OTEL ÇALIŞANLARI BULDU

Aksi Kemerağzı Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı otelin çalışanları tarafından saat 10.30 sıralarında sahilde ceset görüldü. İhbarla olay yerine sahil güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait olan ceset Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi

DÜN MANAVGAT'TA 2, SERİK'TE 1 CESET BULUNDU

Öte yandan geçen çarşamba günü Antalya'nın Alanya ve Manavgat sahillerinde bir çocuk ve bir yetişkin cesedinin bulunmasının ardından dün de Manavgat'ta 2, Serik'te 1 ceset bulundu. Serik'in Kadriye Mahallesi'nde bulunan kadın cesedinin, Antalya'da 13 gün önce kaybolan Merve Şevval Elmas'a (18) ait olma ihtimali üzerine, İstanbul'da yaşayan ailesi DNA örneği alınması için Antalya'ya geldi.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi

GÖÇMEN TEKNESİ İDDİALARI

Son günlerde Antalya sahillerinde karaya vuran cesetlerin, bir kaçak göçmen teknesinin batmasından kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Antalya sahillerinde bulunan ceset sayısı 6'ya yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Manavgat Antalya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Uluslararası Uzay İstasyonu dünyadan ne kadar uzakta, kaç km yüksekte? Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) nerede, ne zaman kuruldu? CANLI ALTIN FİYATLARI | 21 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Pazar günü kargolar açık mı, çalışıyor mu? 21 Ocak Pazar günü kargolar dağıtım yapıyor mu? Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 21 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 79. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? 21 Ocak TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? 21 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Rio Karnavalı nerede, hangi ülkede? Rio Karnavalı hangi ülkede yapılıyor? Survivor Aysu Keskin kimdir? Survivor yedek yarışmacı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Survivor Aysu Keskin İnstagram hesabı nedir? İnci Taneleri yeni fragman İZLE! İnci Taneleri dizisi 2. fragman yayınlandı mı? İnci Taneleri Dilber yeni dans İZLE! Gönül Dağı 124. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İnstagram Sakin Mod nedir? İnstagram Sakin Mod ne işe yarar, nasıl kullanılır? İnstagram sakin modda mesaj gider mi? Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir? Udinese - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta? Udinese - Milan maçı nereden izlenir?
1000

Yorumlar (1)

Export 86:

Adı umuda yolculuk koydukları aslında ölüme yolculuk her gün yüzlerce göçmen göz göre göre ölüme gidiyor gelişmiş ülkeler sadece bu trajediyi seyrediyor

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title