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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor

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- Orman Genel Müdürlüğü yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Toptaş Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Alevlerin Güzören Mahallesi'ne de sıçraması sonucu bazı evler, seralar ve tarım arazileri zarar gördü.

Gece boyunca karadan süren müdahalenin ardından sabahın ilk ışıklarıyla havadan da yeniden müdahaleye başlandı.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının etrafının çevrildiğini ve enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.

Yangının ilk saatlerine göre rüzgarın hızının düştüğüne işaret eden Güneş, şöyle konuştu:

"Dün Toptaş Mahallemizde başlayan, akabinde rüzgarın da etkisiyle Güzören Mahallemize sıçrayan yangına gece boyunca ekiplerimiz cansiperane bir şekilde müdahale ettiler. Şu anda yangının etrafını çevirdik ancak tamamen kontrol altına aldık diyemiyoruz. Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte söndürme çalışmalarına havadan da helikopterler destek vermeye başladı. İnşallah en kısa sürede tamamen kontrol altına alırız. Yangın, yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu. İlk belirlemelere göre 10 evde hasar oluştu. Ekiplerimiz, yangın bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başladı."

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünün, sosyal medya hesabından, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki orman yangınının büyük ölçüde kontrol altında olduğu açıklaması yapıldı.

Kaynak: AA
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