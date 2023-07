Antalya'nın deprem künyesinde Hatay ve Kahramanmaraş detayı

Hatay, Kahramanmaraş ve Adana bölgelerinde meydana gelen büyük depremlerin ardından Antalya'da da depremlerin meydana geldiği ortaya çıktı

Tarihçi Çağrı Yılmaz:

"Tarih boyunca yaşanan depremlerin ardından çıkan tsunamilerde 3 antik kent sular altı kaldı"

ANTALYA - Antalya'da Antik Çağlardan günümüze meydana gelen depremleri inceleyen ve önemli belgeler elde eden Uzman Tarihçi Çağrı Yılmaz, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana bölgelerinde meydana gelen büyük depremlerin ardından Antalya'da da depremlerin yaşandığını söyledi. Yılmaz, tarih boyunca yaşanan depremlerin ardından çıkan tsunamilerde ise 3 antik kentin sular altında kaldığına dikkat çekti.

Antalya Düşünce Platformu Genel Sekreteri ve Tarihçi Çağrı Yılmaz, Antalya'da gerçekleşen depremler üzerine Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıklar Araştırma Merkezi'nde tez çalışmasına başladı. Çalışmasında Antik Çağdan günümüze çok sayıda belgeyi inceleyen Yılmaz, çok önemli deprem notları ile karşılaştı. Yılmaz çalışmalarında depremin yanısıra depremlerin ardından Antalya'da tsunami olaylarının da meydana geldiğini ortaya çıkardı.

"Myra Antik Kenti, Simena, Aperlai Antik Kentlerinin tsunami sonucu denizin altında kaldığını görüyoruz"

Meydana gelen depremlerde Antalya'da büyük yıkımlar tespit ettiğini belirten Yılmaz, "Çalışmalarımda Antalya'nın deprem tarihinin çok sığ incelendiğini gördüm. Arşiv belgeleri, Antalya'yı ziyaret eden seyyahlar sadece Osmanlı arşivi değil Ermeni kaynaklarını da incelemek açısından tarihçilerin kaynaklarını araştırdığımda çok fazla deprem olduğunu gördüm. Çalışmaya antik çağlardan başladım. İlk olarak Antalya'da depremi Karain Mağarasında görüyoruz. Bu depremde Karain Mağarasında üzerine kaya parçası düşerek ölen bir kadın cesedi bulunuyor. Yine incelemelerimizde Rodos merkezli Akdeniz'de meydana gelen bir depremde Myra Antik Kenti, Simena, Aperlai Antik Kentlerinin tsunami sonucu denizin altında kaldığını görüyoruz" dedi.

" Antalya'nın en büyük depremi 1741 yılında Rodos merkezli olmuştur"

Bizans İmparatorluğu kaynaklarında 500'lü yıllarda Antalya'da başka bir depremle karşılaştıklarını belirten Yılmaz, "Bu depremde özellikle can kayıplarının yaşandığı açıkça yazılıyor. Günümüze yaklaştığımız zaman Kıbrıs'ta 1222 yılında gerçekleşen bir deprem yine özellikle Antalya'yı derinden etkilemiştir. Daha yakın tarihe geldiğimiz zaman 1468 yılında ufak çaplı bir deprem meydana geldiğini gördük. Bugün ki liman bölgesinde gerçekleşen büyük bir depremde Leonardo da Vinci kendi notlarında denizin yarıldığını denizin 3 saat boyunca yok olduğunu not almıştır. Antalya'nın en büyük depremi 1741 yılında Rodos merkezli olmuştur. Bu depremde Finike bölgesinde büyük yıkım olmuştur. Bu depremin yaraları sarılmadan 1743 yılında büyük bir deprem oluyor. Depremlerin şiddeti ölçülemiyor ama 7'nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Fransa Büyükelçilini bunu not almıştır. Bu depremde konsolosluk yıkılarak konsolos ölmüştür" sözlerine yer verdi.

" Antalya'da 3 ve 15 senelik zaman aşımıyla büyük depremlerin gerçekleştiğini gördük"

1926 yılında yine Antalya'da büyük bir deprem meydana geldiğini belirten Yılmaz, "Bu devletin kayıtları devlet arşivimizde vardır. Depremin yıkımının büyük olduğunu yazmaktadır. Biz bu belgeleri incelerken Türkiye'nin tarihsel sismik yapısını da inceledik. İlginç bir detayla karşılaştık. Biz yakın zamanda yaşadığımız büyük Kahramanmaraş depremine bir de tarihsel açıdan bakmak istedik. Araştırmamızda bu bölgede meydana gelen 3 büyük depremin ardından Antalya'da 3 ve 15 senelik zaman aşımıyla büyük Antalya depremlerinin gerçekleştiğini gördük. Örnek olarak 526 yılında meydana gelen Hatay depreminden 17 yıl sonra Antalya'da büyük bir deprem meydana geliyor. 1222 yılında meydan gelen Kıbrıs depreminden 10 yıl önce Adana, Hatay bölgesinde çok büyük bir deprem var. Yakın zamanda ise bizi de korkutan 1738 yılında büyük bir Malatya, Hatay, Adana bölgesini etkileyen ciddi bir depremin 3 yıl ardından 1741 yılında Antalya'da deprem meydana geliyor. 1743 yılında gerçekleşen çok büyük bir depremle karşılaştık. Biz bunu 3 noktada tespit ettik" dedi.

"Özellikle deniz merkezli depremlerin Antalya'yı çok daha büyük etkileyecek"

Akdeniz Üniversitesi Coğrafya Bölümü Türkiye Coğrafyası Ana Bilim Dalı Başkanı ve Antalya Düşünce Platformu Kurucu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Ertürk ise büyük depremlerin ardından Antalya'da yaşanan tsunami gerçeğini anlattı. Antalya'da gerçekleşen depremlerin daha çok deniz merkezli olduğuna dikkat çeken Ertürk, "Güneybatı Helen Yayı üzerinde meydana gelen depremlerin Antalya'yı etkilediği gördük. Antik dönemdeki depremlere baktığımız zaman ise özellikle bir takım antik şehirlerin depremlerde değil sonrasında meydana gelen tsunamiden etkilendiğini gördük. Antalya için karasal depremleri sayabiliriz ama özellikle deniz merkezli depremlerin Antalya'yı çok daha büyük etkileyecek. Tsunaminin boyutunun ne kadar olacağını şuan için tahmin etmek çok zor. Nasıl bir alanda tahribat yapacak bilmek güç" açıklamasına yer verdi.

"Antalya sanıldığı gibi deprem bakımından rahat bir bölge değil"

Antalya'da ciddi bir şehirleşme olduğunu belirten Ertürk, "Bunun sonucunda var olan yapı stokumuzun elden geçirilmesi gerekir. 1999 öncesi yapılan bina stoklarının iyi araştırılması lazım. Bazı zeminlere yapılan binaların tekrar araştırılması gerekir. Bunu yapacak olan yer bilimcilere ve gerekli odalardır. Biz sadece bu bölgede meydana gelen depremlerin fotoğrafını çekiyoruz. Bu fotoğrafta depremlerin genetiğini ele alıyoruz. Biz özellikle şunu söylüyoruz; Antalya sanıldığı gibi deprem bakımından rahat bir bölge değil. Geçmişte çok büyük depremler yaşanmış. Depremin Antalya'da olabileceğimi düşünerek yaşamalı ve önlem almalıyız" ifadelerine yer verdi.