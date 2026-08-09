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Kayseri'de kanlı gece! Önce biber gazı sıktılar sonra...

Kayseri'de kanlı gece! Önce biber gazı sıktılar sonra...
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Karşı gruptakiler biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırdı. S.M. hayatını kaybetti, N.M. yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan biber gazlı ve bıçaklı kavgada S.M. hayatını kaybetti, N.M. ise yaralandı.

BİBER GAZI SIKIP BIÇAKLADILAR

Olay, saat 01.00 sıralarında Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında karşı gruptakiler, S.M. ile N.M.'ye biber gazı sıktıktan sonra bıçakla saldırarak yaraladı. 

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan S.M., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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