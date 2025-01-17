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Öğrenciler Karnelerini Aldı: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Törenler Gerçekleşti

Öğrenciler Karnelerini Aldı: Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da Törenler Gerçekleşti
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Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, karnelerini alma sevinci yaşadı.

Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler, karnelerini alma sevinci yaşadı.

Antalya'da il genelinde 2 bin 166 okulda 500 bin 164 öğrenci karnelerini törenle aldı.

Antalya Valisi Hulusi Yazıcı, Serik ilçesindeki Naturalya İbrahim Şahin Ortaokulu'nda düzenlenen 1. Dönem Karne Töreni'nde yaptığı konuşmada, öğrencilerin güzel bir tatil yaptıktan sonra ikinci döneme yeni bir heyecan ile başlamalarını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz da öğrencilerin karne heyecanına ortak olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Okulun hayırsever İbrahim Şahin'in desteğiyle yapıldığını dile getiren Kaygusuz, devletin güçlü yatırımları ve hayırseverlerin katkıları birleştiğinde öğrenciler için en ideal eğitim ortamlarının oluştuğunu kaydetti.

Törene AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik de katıldı.

Muğla

Muğla ve ilçelerinde 162 bin 510 öğrenci karne aldı.

Menteşe ilçesindeki Kocamustafendi İlkokulu'nda gerçekleştirilen törende, Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, öğrencilerin karne sevincini paylaştı.

Çocuklara tatillerini iyi geçirmelerini dileyen Cevheroğlu, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, protokol üyeleri ile öğrenci velileri katıldı.

Burdur

Özboyacı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Vali Yardımcısı Mehmet Türk ile İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci ve protokol üyeleri öğrencilere karnelerini verdi.

Vali Yardımcısı Türk, öğrencilerin karne heyecanı yaşadığını söyledi. Hedeflerinin öğrencilerin kişilikli, özgüvenli ve saygılı bireyler olarak toplumda yer almalarını sağlamak olduğunu belirten Türk, "Bugün çocuklarımızın hepsi çok mutlu. Eğitim sadece okul okulla sınırlı değil. Ailede, okulda, hayatın diğer alanlarında her zaman çocuklarımızı sevgiyle, saygıyla yetiştirmeliyiz. Değerli olduklarını onlara hissettirirsek, bu hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Burdur'da 243 okulda 41 bin 77 öğrenci karne ve gelişim raporu alarak yarı tatile başladı.

Isparta

Isparta'da da 77 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Isparta Valisi Abdullah Erin ve protokol üyeleri Şehit Polis Memuru Akif Altay İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katıldı.

Vali Erin öğrencilere, yarıyıl tatilinde dinlenip oyun oynamanın yanı sıra, bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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