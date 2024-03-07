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Antalya Kumluca'da Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi Açıldı

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca halkının belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti. Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi. Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkanı adayı Hüseyin Orhantekin ise göreve geldiklerinde, Kumluca'nın acil bekleyen sorunlarını çözeceklerini belirtti.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı.

Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, açılışta yaptığı konuşmada, Kumluca halkının belediye hizmetlerinden mahrum kaldığını belirtti.

Antalya'yı ve Kumluca'yı AK Parti belediyeciliğe kavuşturmak istediklerini aktaran Uslu, Kumlucalılardan destek istedi.

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü de Antalya'nın altın çağını başlatmak için yola çıktıklarını söyledi.

Antalya'da 31 Mart ile yepyeni bir dönemin başlayacağını anlatan Tütüncü, Antalya'nın, Kumluca'nın son beş yılda adeta fetret devri yaşadığını kaydetti.

Cumhur İttifakı Kumluca Belediye Başkanı adayı Hüseyin Orhantekin de göreve geldiklerinde, Kumluca'nın acil bekleyen sorunlarını tek tek çözüme kavuşturacaklarını belirtti.

Açılışa AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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