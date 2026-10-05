Antalya Kepez'de onaylandığı belirtilen üst geçit projesinin inşaatı başlamadı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde yoğun yaya trafiğinin yaşandığı 75'inci Yıl Caddesi'nde vatandaşlar kaza riskine karşı acilen üst geçit yapılmasını talep ediyor. Caddede çok sayıda kazanın yaşandığını ifade eden mahalleli ve muhtarlar, proje 2023 yılında onaylanmasına rağmen inşaatına başlanmadığını belirterek, yetkililere çağrıda bulundu.

Kepez ilçesinde Şafak ve Ahatlı mahallelerini ayıran 75'inci Yıl Caddesi'nde yayaların ulaşımı mevcut demir köprü üzerinden sağlanıyor. Semt pazarları, okullar, aile sağlığı merkezi ve Ağız Diş Sağlığı Hastanesi nedeniyle yaya sirkülasyonunun yüksek olduğu bölgede, iki mahalle muhtarının başvurusuyla 18 Ocak 2023 tarihinde onaylandığı ifade edilen üst geçit projesinin inşaatına başlanmaması, mahalleliyi endişelendiriyor. İş yerleri, semt pazarları ve aile sağlığı merkezinin yer aldığı Şafak Mahallesi ile iki lisenin bulunduğu Ahatlı Mahallesi arasında gün boyunca yoğun yaya geçişi yaşanıyor. İki mahalleyi birbirine bağlayan dar demir köprüden yayaların yanı sıra çok sayıda motokurye ve bisikletlinin geçmesinin de kaza riskini artırdığı belirtildi.

'ÜST GEÇİT HIZLA YAPILMALI'

Caddede sürekli kaza meydana geldiğini vurgulayan Şafak Mahallesi Muhtarı Metin Şimşek, yetkililerin seslerini duymasını istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne defalarca dilekçe verdiğini belirten Şimşek, "75. Yıl Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunun yanındaki yaya geçidimizle ilgili 4-5 kez dilekçe vermeme rağmen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilgilenmedi. Burada cuma ve salı pazarları kuruluyor; 3-4 okulumuz ile semt polikliniğimiz var. Antalya Ağız Diş Sağlığı Hastanesi'nin yapılmasıyla yoğunluk daha da arttı. Vatandaşlar karşıya geçmekte çok zorlanıyor ve bölgede sürekli kaza yaşanıyor. Bu nedenle buraya bir üst geçit yapılmasını talep ediyoruz. Talebimizi 'Bugün yapacağız, yarın yapacağız' diyerek sürekli erteliyorlar. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve UKOME Başkanımızın sesimizi duymasını istiyoruz" diye konuştu.

'GEÇİCİ TEDBİR OLARAK IŞIKLI YAYA MODÜLÜ EKLENMELİ'

Ahatlı Mahallesi Muhtarı Şerife Koç ise büyük kazalar yaşanmadan tedbir alınması gerektiğini vurguladı. Üst geçit yapılana kadar geçici önlemlerin devreye sokulmasını öneren Koç, "Alanda çok fazla kaza yaşanıyor. Can kayıpları olmadan önlem alınmalı. Üst geçit yapılana kadar bölgeye ek güvenlik tedbiri olarak ışıklı yaya modülü eklenmesini öneriyoruz. Ayrıca sadece yayaların kullanımına sunulan geçitten çok sayıda motosikletli ve bisikletli geçiyor; bu durum trafiği ve yaya güvenliğini tehdit ediyor. Emniyet ekiplerimizden bölgedeki denetimleri sıklaştırmasını istiyoruz" dedi.

'SÜRÜCÜLER YAYALARA YOL VERMİYOR'

Caddede faaliyet gösteren bir işletmede çalışan Emine Karabulut da sürücülerin yayalara yol vermediğini dile getirdi. Son yaşanan kazayı aktaran Karabulut, şunları söyledi:

"Yolun karşısına geçen yayalara sürücüler yol vermiyor. Örneğin; birinci araç yol veriyor, ikinci yol veriyor, üçüncü araç durmadığı için kazalar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş aracın ön camına çarptı ve ağır yaralandı. Bunun yanı sıra motosikletliler ve kuryeler çok hızlı geçiyor. Geçen hafta yine bir çocuk kanala düşme tehlikesi atlattı. Buraya bir an önce üst geçit yapılmasını veya daha kapsamlı güvenlik önlemi alınmasını istiyoruz. Burada çok kaza yaşanıyor, yetkililerden bir an önce çözüm bekliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı