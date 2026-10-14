Antalya Kaş'ta 3 bin 24 metrelik Akdağ'a mevsimin ilk karı yağdı

Antalya Kaş'ta 3 bin 24 metrelik Akdağ'a mevsimin ilk karı yağdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya Kaş'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü; Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre rakımlı Akdağ'a gece kar yağdı. Zirvenin beyaza büründüğünü gören mahalle sakinleri fotoğraf çekti, çobanlık yapan Yusuf Taşkıran karın geçen yıla göre erken yağdığını söyledi.
Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü.
Gömbe Mahallesi'nde 3 bin 24 metre rakımlı Akdağ'a gece saatlerinde kar yağdı.
Dağın zirvesinin beyaza büründüğünü gören mahalle sakinleri, fotoğraf çekti.
Bölgede çobanlık yapan Yusuf Taşkıran, karın geçen yıla göre erken yağdığını ancak bu durumun kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Kaynak: AA