Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'ndan kalkış sırasında bir yolcu uçağının iniş takımı kırıldı. Kanadı delinen uçak sola yatarak jet motoru piste sürttü. 175 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçakta yaralanan olmazken yolcular büyük panik yaşadı.
- Antalya Havalimanı'ndan Gaziantep'e hareket eden bir yolcu uçağının iniş takımları kırıldı ve motoru piste sürttü.
- Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu ve olayda can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmadı.
- Uçakta kanat bölümünde hasar oluştu ve uçak sola doğru yattı.
Antalya Havalimanı'ndan kalkış için hareket eden bir yolcu uçağında kalkış esnasında ciddi bir teknik arıza meydana geldi. Gaziantep'e hareket eden uçağın iniş takımları kırıldı, kanat bölümünde hasar oluştu ve uçak sola doğru yattı. Jet motorunun piste sürtmesiyle uçak durabildi.
YARALANAN OLMADI
Olay sırasında kaptan pilot, kabin ekibi ve yer ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Uçaktaki 175 yolcu ve 6 mürettebattahliye edilirken, olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
"BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTULDUK"
Olayı yaşayan yolculardan biri, "Rabbim çok büyük bir felaketten bizleri korudu. Ancak tüm yetkilileri mevcut uçakların bakımları konusunda göreve çağırıyorum." dedi.