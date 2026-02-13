Haberler

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'ndan kalkış sırasında bir yolcu uçağının iniş takımı kırıldı. Kanadı delinen uçak sola yatarak jet motoru piste sürttü. 175 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçakta yaralanan olmazken yolcular büyük panik yaşadı.

  • Antalya Havalimanı'ndan Gaziantep'e hareket eden bir yolcu uçağının iniş takımları kırıldı ve motoru piste sürttü.
  • Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu ve olayda can kaybı veya ciddi yaralanma yaşanmadı.
  • Uçakta kanat bölümünde hasar oluştu ve uçak sola doğru yattı.

Antalya Havalimanı'ndan kalkış için hareket eden bir yolcu uçağında kalkış esnasında ciddi bir teknik arıza meydana geldi. Gaziantep'e hareket eden uçağın iniş takımları kırıldı, kanat bölümünde hasar oluştu ve uçak sola doğru yattı. Jet motorunun piste sürtmesiyle uçak durabildi.

YARALANAN OLMADI

Olay sırasında kaptan pilot, kabin ekibi ve yer ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Uçaktaki 175 yolcu ve 6 mürettebattahliye edilirken, olayda can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.



"BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTULDUK"

Olayı yaşayan yolculardan biri, "Rabbim çok büyük bir felaketten bizleri korudu. Ancak tüm yetkilileri mevcut uçakların bakımları konusunda göreve çağırıyorum." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

SunExpressi Allah korumuş... Bakımlarını yapin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgvn . .:

OLUR..

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Hangi uçak firmasi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Oneway 2 Hell şirketi

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Olur böyle şeyler demek varken panik yapmak nedir Allah aşkına. Herşeyi abartmakta üstümüze yok. Biraz sakin..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

