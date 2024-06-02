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Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2023 Basın Ödülleri Sahiplerini Buldu

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Antalya Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 2023 Basın Ödülleri törenle sahiplerine verildi. Törende konuşan Antalya Valisi Hulusi Şahin, ülke gündeminin sosyal medya tarafından belirlenmesinin sağlıksız bir durum olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik ise basının afetlerde en önde çalıştığını ifade etti. Törende Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğüne 2 ödül verildi.

Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) "2023 Yılı Antalya Basın Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.

Antalya Valisi Hulusi Şahin Konyaaltı ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, gelinen noktada ülke gündeminin sosyal medya tarafından belirlendiğini söyledi.

Bunun son derece sağlıksız bir durum olduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Halbuki şehirlerin hafızası gazeteciler, toplumun vicdanı gazeteciler. Kendi etik kuralları çerçevesinde işlerini yaparken sorumlulukla hareket eden yine gazeteciler. Gazetelerin yaşaması lazım, gazeteler yaşarsa gerçekten o anayasal hak olan toplumun haber alma hakkı tam olarak tezahür eder. Aksi takdirde sosyal medyanın insafına bırakırsak kimin bizi ne kadar manipüle edeceğini biz nereden bileceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bayram Ali Çeltik ise basının tüm afetlerde en önde, zor şartlarda çalıştığını ifade etti.

AGC Başkanı İdris Taş da Antalya için var güçleriyle çalıştıklarını, Rusya-Ukrayna savaşı, depremler başta olmak üzere zor bir döneme denk geldiklerini söyledi. Zor süreçleri hep birlikte aşmaya çalıştıklarını aktaran Taş, "Gazeteci halka ve gerçeğe karşı sorumludur. AGC olarak da bu ilkemizden hiç taviz vermedik." dedi.

Anadolu Ajansına 2 ödül

Törende Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğünün kıdemli muhabiri Ayşe Yıldız "Erkenci çilek ihracatı" başlıklı haberiyle ekonomi dalında, AA kameramanı Oktay Özden de televizyon ödülü dalında "Parkenin topuklu antrenörü" haberiyle mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödül alanlar

Yazılı basın haber dalı kategorisinde www.gazeteduvar.com'dan Ceren Deniz, araştırma-inceleme dalında Hürses gazetesinden Selim Çelik, röportaj dalında Incity dergisinden Güldal Siğinç, köşe yazısı dalında Güney Haberci Aksu gazetesinden Hilal Kara, spor haberi dalında İhlas Haber Ajansından (İHA) Suat Metin ödül aldı.

Televizyon ödülü haber kategorisinde Kanal V'den Sevgi Gümüş ve Kerim Osman Demirel, jüri özel ödülü kategorisinde TRT'den Ceyda Muslu ve Sayit Ersan, en iyi görüntü dalında TRT'den Ömer Ufuk Ulusoy, güncel haber fotoğrafı dalında Demirören Haber Ajansından (DHA) Tolga Yıldırım, spor haberi fotoğrafı dalında Akdeniz Manşet gazetesinden Ramazan Bozca, yılın basın fotoğrafı kategorisinde İHA'dan Suat Metin, sayfa tasarımı kategorisinde Akdeniz Gerçek gazetesinden Nihat Saraç ödüle layık görüldü.

Yılın gazetecileri genç iletişimci ödülü kategorisinde yazılı haber - teşvik dalında Doğa Arı, görsel haber dalında Adilcan Özdemir, görsel haber - teşvik dalında Alev İlyas ve Yaşar Can Soylu ödül aldı.

Nuri Dağtekin özel ödülü ise İlker Karagöz'e, AGC kurum özel ödülü de Yörükoğlu Süt ve Ürünleri AŞ'ye verildi.

Programa, Bitexen Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza da katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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