Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Barok Rüyası' konserini festivalde yeniden sahneledi

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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin "Barok Rüyası" konseri, Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden sanatseverlerle buluştu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 2026-2027 sanat sezonunun ilk konseri olarak 15 Ekim akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirdiği "Barok Rüyası", 5 Kasım 2026 akşamı Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden sahnelendi.

17. ve 18. yüzyıl Avrupa müziğinin farklı yönlerini yansıtan repertuvar, saray törenleri için bestelenen eserlerden opera sahnelerinin unutulmaz aryalarına, orkestral süitlerden konçertolara uzanan geniş bir seçkiyle sanatseverlerle buluştu.

Philipp Heinrich Erlebach, Johann Sebastian Bach, Henry Purcell, Jean-Philippe Rameau, Jean-Baptiste Lully, George Frideric Handel, Johann Bernhard Bach ve Antonio Vivaldi'nin eserlerinden oluşan program, Barok müziğin farklı dönemsel ve biçimsel özelliklerini aynı sahnede buluşturdu.

Konserde mezzosoprano Seçil Fenercioğlu ve obua sanatçısı Oğuzhan Güner solist olarak yer aldı.

Orkestra sanatçıları Fahrettin Arda (başkemancı), Demet Emen (keman), N.Ezgi Zirek (keman), Elvan Dereli (keman), Buğu Can Eroğlu Toy (keman), Kardelen Tunguz (keman), H. Barış Öğüt (keman), Sonat Serbest (viyola), Aykut Avcıoğlu (viyola),

Pelin Baysal Ateşok (viyolonsel), Işık Kadir Keskin (kontrbas), Derya Gümüş (obua), Ufuk Soygürbüz (obua), M. Doğuş Ünver (vurmalı sazlar) ve Talgat Arakeev (klavsen)

solistlere eşlik etti.

Kaynak: AA