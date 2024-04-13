Antalya'daki teleferik kazasında kurtarma çalışmaları sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( Afad ) Başkanı Okay Memiş, Antalya'daki teleferik kazası nedeniyle havadaki kabinlerde mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Her helikopter müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler oradaki kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için sadece Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz." dedi.

Memiş, Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda yaptığı açıklamada, kaza ihbarını alır almaz Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, jandarma, emniyet, arama kurtarma ve sağlık ekipleriyle koordineli şekilde bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

Alanında uzman dağcı ekiplerin de müdahale çalışmalarına katıldığını anlatan Memiş, "Çok sarp bir arazide çalışmalar titizlikle yürütülmekte. Asılı kalan 25 kabinden 11 kabindeki 74 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. Şu anda 13 kabinde tahliye işlemlerini de titizlikle yürütüyoruz." diye konuştu.

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerin, jandarma ve emniyete ait araç gereçlerin kurtarma çalışmalarında görev aldığını aktaran Memiş, "Her helikopter müdahale için elverişli değil. Bazı güçlü helikopterler oradaki kabinlerde yer yer riskli durumlara da yol açtığı için sadece Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 3 helikopterle tahliye işlemlerini yürütüyoruz." diye konuştu.

Okay Memiş, mekanizmayı çalıştırarak bir netice alınıp alınmayacağı yönünde teknik personel ve mühendislerle görüştüklerini ancak bunun daha riskli olabileceği düşüncesi üzerine helikopterlerle tahliyeyi gerçekleştirmeye karar verdiklerini bildirdi.

Teleferikte mahsur kalanlarla sürekli irtibat halinde olduklarını belirten Memiş, "Kardeşlerimizin soğukkanlı olduğunu gözlemliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz, bizimle çok iyi işbirliği halindeler. Biz de çalışmalarımızı inşallah ilerleyen saatlerde neticelendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kronik rahatsızlığı bulunan ya da zor durumda bir vatandaşın olmadığını vurgulayan Memiş, kurtarılanların sağlık ekiplerince kontrollerinin yapıldığını, ihtiyaç halinde hastaneye sevk edildiğini bildirdi.

Kazanın neden kaynaklandığıyla ilgili soruya ise Memiş, AFAD olarak vatandaşların kurtarılmasına odaklandıklarını, kazanın oluşuyla ilgili soruşturmayı adli makamların yapacağını kaydetti.