Otobüs kazasında ölen üniversiteli Pervin, toprağa verildi

ANTALYA'da yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Pervin Önal (22), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 10.30 sıralarında, Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana geldi. Tekirdağ'dan Antalya'ya giden Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, girdiği virajda bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada 10 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden yolculardan Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencisi Pervin Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından Antalya'dan alınıp, ailesinin yaşadığı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Önal için Çorlu Garaj Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Annesi daha önce ölen Pervin Önal'ın cenazesine, babası Kani Önal, 3 ağabeyi ve yakınları katıldı. Önal, Önerler Mezarlığı'nda toprağa verildi.