Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları

Bahçeli ile Demirtaş ne konuştu? İşte sürpriz telefon görüşmesinin detayları
İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü

İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden görüntüsü
Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok

Trump, Zelenskiy'i asıl şimdi kapı dışarı etti: Artık tahammülümüz yok
Macaristan ve Bosna Hersek bir anda savaşın eşiğine geldi! Askeri müdahale imasında bulundu

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da öğle saatlerinde yağış sırasında bir apartmana düşen yıldırım, salonunda büyük bir delik açarak dairede ciddi hasara neden oldu. Salonda büyük bir delik açılırken, dairede kimsenin bulunmaması nedeniyle faciadan dönüldü.

Antalya'da öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerini şaşırttı. Yağış anında bir apartmana büyük bir gürültüyle düşen yıldırım ise en üst kattaki dairenin salonunda zarara neden oldu.

ANTALYA'DA ANİDEN YAĞMUR BASTIRDI

Mart ayı ile birlikte havaların ısınmaya başladığı Antalya'da sabah saatlerinde güneşli hava etkili olurken öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerini şaşırttı. Bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Aniden bastıran yağmur ve dolunun şokunu yaşayan Antalyalılar büyük bir gürültüyle düşen yıldırımla ikinci şoku yaşadı. Bir süre sonra yıldırımın Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki 10 katlı Hasan Güney Apartmanı'na düştüğü tespit edildi.

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

YILDIRIM, SALONDA KOCA BİR DELİK AÇTI

Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle binanın çatısında ve 10'uncu katta bulunan Cihan Çelikörs'e ait dairede zarar oluştu. İlk olarak çatıya hasar veren yıldırımın çarpma şiddetiyle dairenin salonunda koca bir delik açıldı. Olay anında dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken düşen yıldırım sonrası kesilen elektrikler nedeniyle eve dönen daire sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıldırım düşen noktada inceleme yaptı.

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı

"BOMBA GİBİ PATLADI"

Yıldırım düştüğü sırada evde kimsenin olmadığını söyleyen daire sahibi Cihan Çelikörs, "Saat 13.30 civarı bir yıldırım düştü. Apartmanın çatısında bir delik oluştu. Genel olarak binanın elektrik sistemleri çöktü. Evde de zarar var, tavan delindi. Yetkililer gelip bir rapor verdikten sonra binada ne kadar zarar var belli olacak. Elektrik ve elektronik cihazlarla alakalı sıkıntılar olabilir. Genel olarak hidrafor çalışmıyor, dairelere su gitmiyor şu anda. Apartmanda kimse elektronik cihazlarını açamıyor. Ben o sırada şantiyedeydim. Evde kimse yoktu. Baya bir bomba gibi patladı" dedi.

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN BOZCA - Güncel
img

Avrupa'nın orta yerinde bir anda savaşın eşiğine geldiler
img

Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
img

"Yüzde 100" diyen Sergen'den çok konuşulacak Galatasaray kehaneti
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıFatih Kara:

Bina topraklaması olsaydı hiç bir zarar vermezdi. Topraklamayı genel olarak göz ardı ediyoruz.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Gecmis Olsun..Adi Uzerinde TC Ciftligi..Onlenebilinir Her Kaza Cinayettir..Hindistan Gorunumlu Anty-Standart Ulkede PARATONER Standardizasyonunu Mecburiyeti Getiren Herhangi Bir RESMI KURUM DEPARTMANLIGI Yok Demek ki..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

kadere bak şok

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

binalara bu şekilde yıldırım düşmesi milyonda bir, yalnız elektirikli cihazlara arıza yapacak şekilde düşmesi ise sık yaşanılan bir hadisedir eğer binayı yıldırıma karşı korumak bundan sizin ve evdeki elelektirikli cihazların etkilenmesini istemiyorsanız binaya yalnız paratoner taktırarak koruyamazsınız bunun yanında tesisata parafudur harmonik filtre denen elemanlar normal elektirikçiler değil yalnızca bu işin uzmanı elektirikçiler tarafından projelendirilip tesisata entegre edilebilir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları

İşte Özcan Deniz'in başını yakan milyonluk villaları
Beşiktaş, armasını yeniledi

Beşiktaş'ın arması değişti
Santorini depremi Osmanlı arşivinden çıktı! Korkulan olursa tehlike büyük

Korkulan senaryo Osmanlı arşivinden çıktı
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Sırrı Süreyya Önder, Bahçeli ile olan anısını anlattı: Daha barış halayı çekeceğiz

Övgüler dizdiği Bahçeli ile yaptığı telefon görüşmesi bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.