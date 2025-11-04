Haberler

Antalya'da Yalnız Yaşayan 78 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, komşuları tarafından haber alınamayan 78 yaşındaki Ahmet Gök'ün evinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri incelemeleri devam ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Muratpaşa Mahallesi, 653 Sokak'taki bir evde yalnız yaşayan Ahmet Gök'ten (78) haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Gök'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
