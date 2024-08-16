Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet töreninde ödüller Filistin'e bağışlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da düzenlenen Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet töreninde dereceye giren bazı öğrenciler, ödüllerini Filistin'e yardım olarak bağışladı. Tören, Kudüs temalı yarışmalar ve gösterilerle renklendi.

Antalya'da Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet törenindeki yarışmada dereceye giren bazı öğrenciler, ödüllerini Filistin'e yardım olarak bağışladı.

Kepez Müftlüğüne bağlı Turgut Reis Camisi Kur'an kursu mezuniyet töreni Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Törene, Antalya Müftü Yardımcısı Talat Özmet, Kepez Müftüsü Mehmet Ersöz, öğrenciler ve çok sayıda aile katıldı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, "Kudüs Bizimdir" yarışması da gerçekleştirildi.

"Kudüs" konulu resim ve kitap okuma yarışmasının yapıldığı programda, 4-14 yaş arası 136 çocuktan dereceye girenler para ve madalya ödülleri kazandı.

Yarışmada ayrıca şiirler okundu ve Filistin'e özgü Dabke dansı gösterisi de yapıldı.

Yarışmalarda derece elde eden 8 yaşındaki Sündüz Karadeniz ve 9 yaşındaki Zeliha Irmak ödülünü Filistin'e bağışladığını söyledi.

Derece elde eden 8 yaşındaki Hiranur Karapınar da yarışma vesilesiyle çok duygulandığını, birincilik ödülü kazandığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gazze'de çocukların zor şartlar altında olduğunu vurgulayan Karapınar, "Gazze'deki çocuklar bizim gibi yiyecek içecek bulamıyor. İsrail artık pes etmeli." dedi.

Güzel ve adil bir yarışma geçirdiklerini anlatan 10 yaşındaki Elif Beyza Çamlıkaya ise "İsrail, Filistin'deki çocuklara yapmadıklarını bırakmadı. ateşkes olmasını ve artık Filistin'in özgür olmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Turgut Reis Filistin antalya Dünya Kudüs İnsan Hakları Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Alpay Özalan ile Ahmet Şık olayı nedir? Meclis'te Alpay Özalan ve Ahmet Şık kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık kaç yaşında, nereli? Alpay Özalan kimdir? AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan kaç yaşında ve nereli? Alpay Özalan, Ahmet Şık'a neden yumruk attı? Meclis'te kavga! VİDEO İZLE Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı! Sakarya'da maymun çiçeği görüldü mü? Fahrettin Göktaş kimdir? Fırat Üniversitesi Rektörü Fahrettin Göktaş kaç yaşında, nereli? Amy Winehouse neden öldü? Amy Winehouse kaç yaşında öldü? Çiçek aşısı maymun çiçeğinden korur mu? Maymun çiçeği hastalığı nasıl korunur? Kiraz Mevsimi Öykü neden Mete'yle evlendi? Öykü ve Mete neden evlendi? Roblox ne zaman açılacak? 17 Ağustos Cumartesi Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... En son deprem ne zaman oldu? 16 Ağustos az önce nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Suriye deprem son dakika! Suriye'de deprem mi oldu? Deprem Türkiye'de hissedildi mi? Kamuran Eronat kimdir? Dicle Üniversitesi Rektörü Kamuran Eronat kaç yaşında, nereli? Emekli promosyonu kaç yılda bir alınır? Emekli promosyonu her yıl veriliyor mu? En çok promosyonu hangi banka veriyor? Dilruba sokak röportajında ne dedi? Dilruba neden tutuklandı, kaç yıl ceza aldı? SON DAKİKA DEPREM: Deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? 16 Ağustos en son deprem nerede oldu? SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düştü? 16 Ağustos borsa ne zaman yükselir? İzmir orman yangınında son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Kıraç Galvaniz halka arz sonuçları açıklandı mı? Kıraç Galvaniz katılım endeksine uygun mu? Kıraç Galvaniz kaç lot verir, hangi bankalarda var? İZMİR'DE ORMAN YANGINI Yangın söndürüldü mü, ne oldu? Son dakika gelişmesi...
title