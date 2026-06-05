Haberler

Antalya'da uydu cihazı takılan 3 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı

Antalya'da uydu cihazı takılan 3 yeşil deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da yaralı bulunan 3 yeşil deniz kaplumbağası, tedavi ve rehabilitasyon sonrası uydu cihazı takılarak Manavgat Sorgun Sahili'nden denize bırakıldı. Proje kapsamında genç kaplumbağaların göç rotaları izlenecek.

Antalya'da yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilerek uydu cihazı takılan 3 yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia Mydas) denize salındı.

Antalya Valiliği, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Akdeniz Üniversitesi ve DER Tour Vakfı desteğiyle yürütülen "Ölmek İçin Çok Genç" Projesi kapsamında yaralı halde bulunduktan sonra tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan 3 yeşil deniz kaplumbağasına uydu cihazı takıldı.

Kaplumbağalar ardından Manavgat ilçesi Sorgun Sahili'nden denize bırakıldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akdeniz'de yapılan bilimsel kaplumbağa çalışmalarının yüzde 95'inin ergin dişiler üzerinde yoğunlaştığını ifade etti.

"Hedefimiz 1 yıl boyunca uydudan izlemek"

Uydu cihazı takılan 3 kaplumbağanın da genç bireyler olduğuna dikkati çeken Deval, "Projedeki temel hedefimiz genç bireylerin yaşam alanlarını, göç rotalarını takip etmek. Hedefimiz en az 8 genç bireyi markalayarak 1 yıl boyunca uydudan izlemek. Eğer Manavgat sahillerinin bir beslenme alanı olduğunu kanıtlayabilirsek, bu bölgeleri koruma altına alarak ölüm oranlarını ciddi ölçüde azaltabiliriz." dedi.

Caretta carettaların Akdeniz'in her sahilinde üreyebildiğini ancak yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonunun çok daha kritik seviyede olduğuna işaret eden Deval, yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz'de büyük çoğunlukla sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kıyıları, Türkiye'nin Antalya ve Samandağ arasındaki dar sahil şeridinde yuvalandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler

Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti

Yüzde 42 oyla seçilen belediye başkanı CHP'den istifa etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Uraloğlu: Ankara-Samsun arası 2,5 saate düşecek

Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! İki şehir arası 2,5 saate düşüyor
Görüntü Türkiye'den! Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor

Günde 6 gram altın buluyorlar, duyan oraya koşuyor
İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali

İşte cezaevinden tahliye olan Mükremin Gezgin'in son hali
Yunanistan'da bir ilk! Kadınlar asker ocağına girdi

Komşuda tarihi adım! Kışlaya girdiler
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler