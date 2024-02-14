Su dolu alt geçitte hayatını kaybeden vatandaşın son anlarını anlattılar: Arabanın bagajından çıkmış ama yüzmeyi bilmiyordu

Antalya'da etkili olan şiddetli yağışta dün aracıyla alt geçitte mahsur kalarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi, adli tıptan ailesi tarafından teslim alındı. Yakınları, cansız bedeni bulunan Halil Yıldız'ın son anlarını anlattı.

Kent merkezinde dün etkili olan yağış nedeniyle yollarda ve alt geçitlerde su birikintileri oluşmuş, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı'nda bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'nde itfaiye ekiplerinin su ve çamur tahliye çalışmaları sırasında otomobilde Halil Yıldız'ın (47) cansız bedenine ulaşılmıştı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Yıldız'ın cenazesini teslim alan oğulları Akın, Umut ile yakınları ve mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.

"O ALT GEÇİTLERİN KONTROL EDİLİP KAPATILMASI GEREKİYORDU"

Akaryakıt istasyonunda teknik personel olarak çalışan Yıldız'ın mesai arkadaşlarından Mehmet Irmak, gazetecilere çok sevdiği 23 yıllık arkadaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Arkadaşının ölümünde ihmal olduğunu iddia eden Irmak, "AFAD uyarı bildirimi göndermesine rağmen o tünellere bakılmaması ve kapatılmamasının çok büyük bir ihmal olduğunu düşünüyoruz. Bu yağışlı havada o alt geçitlerin kontrol edilip kapatılması gerekiyordu. Kapatılsaydı, arkadaşımız ölmeyecekti. Kesinlikle belediyenin ihmali var. Çok üzgünüz, Allah ailesine sabır versin." diye konuştu.

"BAZI ARKADAŞLARINI ARAYIP YARDIM İSTEMİŞ"

Hüseyin Cayvar ise arkadaşının gece mesai dönüşü evine giderken alt geçitte mahsur kaldığını anlatarak, "İşten çıktıktan sonra tünele giriyor. Tünel su dolu. Ne yaptığını da bilememiş, bazı arkadaşlarını arayıp yardım istemiş. Kurtarma ekipleri de gelmemiş. Cevap alamamışlar. Arabanın bagajından çıkıyor. Yüzmeyi bilmediğinden herhalde boğuldu. Öyle tahmin ediyoruz. Uyarı yapılmıştı, yağışlı havalarda bu alt geçitler kapatılması gerekiyordu. Gerçekten çok üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Evli ve 2 çocuk babası Yıldız'ın cenazesi, ikindi namazının ardından Varsak Mezarlığı'nda toprağa verilecek.