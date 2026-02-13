Haberler

Antalya'da 7 İlçede Okullar Tatil Edildi

Güncelleme:
Antalya'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kamu kurumlarında hamile, engelli ve kronik hastalığı olan çalışanlar ile çocukları anaokulu ve kreşlere giden kadın personel idari izinli sayıldı.

ANTALYA'da sağanak ve fırtınanın etkili olduğu 7 ilçede okullar bugün tatil edildi.

Kentte dün geceden bu yana etkili olan sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Su basan yollarda çok sayıda araç yolda kaldı, bazı binalarda zemin kattaki evleri su bastı. Yağışın şiddetini artırdığı Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Kaş, Demre ve Kemer ilçelerinde okullar tatil edildi. Sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar göz önüne alınarak 7 ilçe genelinde bugün eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olanlar ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
