Antalya'da sağanak sonrası hasar tespit çalışmaları Demre ve Manavgat'ta sürüyor

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Antalya'da etkili olan sağanağın ardından ekipler hasar tespit çalışmaları yapıyor.

Kent merkezi ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları ve fırtınadan zarar gören sera, ekili arazi ve meyve bahçelerinde hasar tespit çalışması yürütülüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, dün sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak sonrası Manavgat'ta metrekareye 94,3 kilogram, Aksu'da 92 kilogram, Kaş'ta 91,5 kilogram, kent merkezine 85,8 kilogram, Serik'te 66,8 kilogram, Kumluca'da 62,6 kilogram ve Finike'de 61,8 kilogram yağış düştü.

Antalya Valiliği koordinasyonunda kaymakamlıklar, ilçe tarım müdürlükleri, belediyeler ve AFAD başta olmak üzere, birçok kurumun ekipleri sahada hasar tespit çalışmaları gerçekleştiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 478 personel ve 357 araçla gece boyunca olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yaptı.

Demre ve Manavgat'ta hasar tespit çalışması yapılıyor

Özellikle sağanağın etkili olduğu Demre ilçesinde Kapaklı, Çevreli, Sahilkılıçlı yolu belediye ekiplerinin çalışmalarıyla trafiğe açıldı.

Çevreli Mahallesi'nde sera ve konutlarla ilgili Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri sahada hasar tespit çalışmalarına başladı.

Manavgat ilçesi Yavrudoğan Mahallesi'nde dolu nedeniyle zarar gören 381 dekar tarım alanı ile Taşağıl Mahallesi Mihrap mevkisinde de 13 Ekim'de çıkan hortum nedeniyle 10 bin 540 metrekare sera alanında hasar oluştu. Belediye ekipleri, zarar gören üretim alanlarını yerinde inceleyerek kayıt altına aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya'da etkili olan sağanağa karşı ilk andan itibaren Büyükşehir ekiplerinin sahada olduğunu belirtti.

Yağışın ardından hasar tespit çalışmalarına hızla başladıklarını kaydeden Özdemir, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya devam ediyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarısının ardından Antalya'mızda etkili olan sağanak yağışa karşı ilk andan itibaren sahadayız. Ekiplerle su baskınlarına, mahsur kalma ihbarlarına gece boyu müdahale ettik. Alt geçitlerde su tahliyesi ve tıkanan yağmur suyu giderlerinin açılması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük." diye konuştu.

Kepez Belediyesi 101 ihbara müdahale etti

Kepez Belediyesi İletişim Merkezi'ne ulaşan su baskını ve suyun tahliyesine yönelik 101 ihbara müdahale edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de gece boyunca sahada, binalarda, konutlarda ve iş yerlerinde meydana gelebilecek su baskınlarına karşı müdahale etti. Yağmurun etkisiyle biriken sular, motopomp ve dalgıç pompalar yardımıyla tahliye edildi.

Çamlıbel Mahallesi'nde ise bir evin çatısına yıldırım düşmesi üzerine yağmur suyunun içeri girmesini önlemek amacıyla çatıya geçici branda uygulaması yapıldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de gün boyunca vatandaşlardan gelen her ihbar dikkate alınarak ilgili müdürlükler tarafından hızlıca harekete geçildiğini kaydetti.

Su baskınlarına karşı önleyici tedbirler aldıklarını belirten Kocagöz, "Biriken suların tahliyesini sağladık ve yağmur suyu giderlerinin açık kalması için çalışmalarımızı sürdürdük. Bizim önceliğimiz, hemşehrilerimizin güvenliği ve günlük yaşamlarının olumsuz etkilenmemesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA