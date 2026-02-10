Haberler

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada iddianame kabul edildi, duruşma 16 Mart'ta

Güncelleme:
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 702 sayfalık iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davada, tutuklu sanıklar arasında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer alıyor. İlk duruşma 16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 16 Mart'ta görülecek.

5 Temmuz 2025'te tutuklanan Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ında aralarında bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianame düzenlendi. İddianamede, icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira suçlamalarına yer verildi. Bu aşamada tespit edilen 26 eylem yönünden hukuki değerlendirme yapıldığı belirtildi. Muhittin Böcek'in icbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması; Mustafa Gökhan Böcek'in yardım eden sıfatıyla icbar suretiyle irtikap, nüfuz ticareti ve haksız mal edinme suçlarından cezalandırılması talep edildi.

