Antalya'da psikolojik rahatsızlığı olan kişi annesini öldürdü, tahliye edildi

ANTALYA'da, tartıştığı annesi Zübeyde Tıraş'ı (61), 13 bıçak darbesiyle öldüren, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle cezai ehliyetinin bulunmadığı tespit edilen Yusuf Emre Tıraş (39), koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek tahliye edildi.

Olay, 8 Aralık 2022'de saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi 1468'inci Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında yaşandı. Yusuf Emre Tıraş ile alışverişten dönen annesi Zübeyde Tıraş, tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Emre Tıraş, annesine ekmek bıçağıyla saldırıp, 13 kez bıçakladı. Sesleri duyan komşuları, daireye gelip, kapıyı çaldı. Kapıyı açan Yusuf Emre Tıraş'ın elinde kan izlerini gören komşuları, içeri girmek istedi. Panikleyen Yusuf Emre Tıraş, kaçmak isterken komşuları tarafından yakalandı, durum polise haber verildi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Zübeyde Tıraş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri Yusuf Emre Tıraş'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tıraş, tutuklandı.

CEZAİ EHLİYETİ YOK

Yusuf Emre Tıraş hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nın düzenlediği raporda, Yusuf Emre Tıraş'ın, 'Kasten öldürme' suçuna yönelik cezai ehliyetinin bulunmadığının tespit edildiği yer aldı. Yusuf Emre Tıraş'ın, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamede, ayrıca cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde, sanığın yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedaviye alınması istendi.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık Yusuf Emre Tıraş, babası ve sanık avukatı katıldı. Hakim karşısında son savunmasını yapan Yusuf Emre Tıraş, Hayatımda uyuşturucu kullanmadım. Alkol de çok az kullandım. Kimseyle kavgam dahi olmadı. Mütalaaya katılıyorum ve tahliyemi talep ediyorum dedi.

Mahkeme, sanık Yusuf Emre Tıraş'ın akıl sağlığının yerinde olmadığı ve şizofreni teşhisi koyulduğunu belirterek, koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümleri uygulanıp tahliyesine karar verdi. (DHA)