Antalya'da Noel ve yılbaşı renkliliği

HAZRETİ İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen ve Katoliklerin 24-25 Aralık tarihlerinde, Ortodoksların 6-7 Ocak tarihlerinde kutladığı Noel ile birleşen yılbaşı kutlamaları için Antalya'da yerli ve yabancı turistlere 2 haftalık özel programlar hazırlandı. Oteller Noel ve yılbaşı figürleriyle süslenip, ışıklandırıldı.

Hristiyanların Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul ettiği Noel, Katolikler tarafından 24-25 Aralık tarihlerinde, Ortodokslar tarafından 6-7 Ocak tarihlerinde kutlanıyor. Avrupa ülkelerinde 24 Aralık günü başlayıp yılbaşıyla birleştirilen, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde ise yılbaşından 7 Ocak'a kadar Noel kutlamaları yapılıyor. Noel tatilinin en önemli adreslerinden biri ise Antalya'daki beş yıldızlı oteller. Özellikle son yıllarda kış dönemi açık kalan otellerde ağırlıklı yabancı turist ilgisiyle doluluklar yüzde 90 ve üzerinde gerçekleşiyor. Hem Noel hem de yılbaşı kutlamaları için 2 haftalık eğlence programları ve özel menülerin hazırlandığı oteller, bu döneme uygun Noel Baba, geyikler, çam ağaçları gibi figürler ve ışıklandırmalarla da rengarenk süslendi.

ÖZEL MENÜLER HAZIRLANIYOR

Yılbaşı ve Noel dönemi hazırlıklarının bütün otellerde tüm hızıyla devam ettiğini belirten Belek'teki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, "Bizler her yıl olduğu gibi otelimizi ziyaret edecek yerli ve yabancı misafirler için hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Gerek otellerimizi yılbaşına özel hem peyzaj olarak hem temaya uygun süslemelerle hazırlıyoruz. Aynı zamanda hem Christmas menüleri hem yılbaşı gecesi menülerini özenle çalıştık, hazırladık. Yine temaya uygun eğlence programları hem gündüz aktiviteleri hem gece eğlenceleri şeklinde hazırlıklar tamamlandı. Tahmin ediyorum otellerimizin tamamı bu konuda hazır. İyi bir yılbaşı geçecek diye umuyoruz" dedi.

REZERVASYONLAR ÇOK İYİ

Geçen yıl hava koşullarının da çok iyi olduğunu, yılbaşında büyük oranda misafirlerin denize de girip güneşlendiğini dile getiren Kızıldağ, "İnşallah bu sene de aynı senaryoyu tekrar yaşarız diye umuyoruz. Rezervasyonlar çok iyi. Geçen yıla oranla daha da iyi rezervasyon alıyoruz diyebiliriz. Ancak tabii salon kapasiteleri nedeniyle yüzde 100 doldurma şansımız olmuyor maalesef. Yüzde 85, yüzde 90 doluluklara ulaşacağını tahmin ediyorum yılbaşı gecesi için bütün otellerin" diye konuştu.

25 ARALIK'TA NOEL BAŞLIYOR

Kundu'daki beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, Lara ve Kundu bölgesindeki açık otellerde Noel ve yılbaşı dönemlerine yönelik hareketliliğin 25 Aralık'ta başladığını belirterek, "25 Aralık'ta Katoliklerin Noel Bayramı olacak. Akabinde yılbaşı 31 Aralık gecesi büyük bir organizasyon planlanıyor. 5-6 Ocak'ta da Ortodoks Hristiyanların Noel Bayramı olacak. 15 günlük yoğun bir maraton bizleri bekliyor. Konuştuğumuz tüm diğer otelci arkadaşlarımız da bu dönemin dolu dolu geçeceğini ifade etti. Almanya'dan, İngiltere'den, diğer Avrupa ülkelerinden, Balkanlar'dan, Romanya, Bulgaristan ve Rusya gibi birçok ülkeden misafirlerimiz olacak" dedi.

OTELLERDE ULUSLARARASI RENKLİLİK

Programların da uluslararası çeşitliliğe yönelik hazırlandığını anlatan Çağlar, "Özellikle yılbaşı programı için eğlence, yiyecek- içecek organizasyonları yaptık. Tüm hazırlıklar tamamlandı ve misafirlerimizi bekliyoruz. Tabii yeni yıla hoş geldin diyecek ışıklarla, müziklerle ve eğlence etkinliklerimizle misafirlerimizle yeni yıla merhaba diyeceğiz. O yönde bütün süslemeler yapıldı. Şu an cıvıl cıvıl. Açık otellerde hemen hemen yer kalmadı diyebiliriz" diye konuştu.

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Mehmet YILMAZ/ANTALYA,