10 çocuk, koruyucu ailelerle sıcak yuvaya kavuştu

ANTALYA Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu aile programı kapsamında 5'i kız, 10 çocuk koruyucu ailelerin yanına yerleştirildi. 21 yıldır çocuk hasreti çeken Dilek ve Soner Akdeniz çifti, koruyucu aile oldukları kızlarına kavuşmanın mutluluğunu "Yeniden doğmuş gibiyiz" sözleriyle anlattı.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu aile programı kapsamında 5'i kız 10 çocuk, yaklaşık 2 aylık uyum sürecinin ardından kalıcı olarak ailelerine emanet edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocukların gelişimi için büyük önem taşıdığını söyledi. Ramazan ayının manevi atmosferinde böyle bir buluşmanın anlamlı olduğunu belirten Sökmen, "Bugün 5 kız, 5 erkek olmak üzere 10 evladımızı, uyum sürecini tamamlayan ailelerimizin yanına kalıcı olarak yerleştiriyoruz. Birbirinden kıymetli bu ailelerimizin, çocuklarımızı vatanına, milletine hayırlı bireyler olarak yetişeceğine inanıyoruz. Süreci ailelerimizle birlikte takip edeceğiz ve her zaman destek olacağız" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 500'E ULAŞMAK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın '0-6 yaş grubunda kurumlarda çocuk kalmaması' yönünde talimatı bulunduğunu hatırlatan Sökmen, çocukların aile ortamında büyümesinin önemine dikkati çekti. Antalya'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Sökmen, "Ramazan öncesinde 5 ilçemizde koruyucu aile ve geçici koruyucu aile modelini tanıtmak amacıyla programlar düzenledik. Bu çalışmaların ardından Antalya'da koruyucu aile sayımız 322'ye ulaştı ve 353 çocuğumuz aile yanında hizmet almaya başladı. Hedefimiz, bu sayıyı 500'e çıkarmak. Bu bizler için çok önemli" dedi.

GEÇİCİ KORUYUCU AİLE MODELİ

Antalya'da pilot olarak uygulanan geçici koruyucu aile modeline de değinen Sökmen "Hastaneden gelen bebekleri bazen doğrudan geçici koruyucu ailelerin yanına veriyoruz. Bu süreç 3 ay sürüyor. Bu süre içinde çocuğun hukuki durumu netleşiyor. Kurumda mı kalacak, evlat edinilecek mi yoksa kalıcı koruyucu aileye mi verilecek; buna karar veriyoruz. Bugüne kadar bu yöntemle 12 bebeğimizi ailelerin yanına yerleştirdik. Ayrıca kalıcı olarak yerleştirdiğimiz çocuk sayısı da 12 oldu. Çocuklarımız anne şefkati ve aile ortamında hayatlarına başlamış oldular. Birbirinden değerli ailelerimize teşekkür ederim. Zaten sosyal incelemeleri olumlu olmasaydı çocuklarımızı emanet etmezdik" diye konuştu.

'21 YILDIR BEKLİYORDUK'

Koruyucu aile olan Dilek ve Soner Akdeniz çifti, yaşadıkları mutluluğu anlattı. 21 yıldır çocuk sahibi olmayı beklediklerini belirten Dilek Akdeniz (44), "İlk bebeğimiz. 30 günlükken yanımıza geldi. Tarifi olmayan bir sevgi. 21 yıldır bekliyorduk. Süreci yaklaşık 5 ay bekledik. Şu an yeniden doğmuş gibiyiz. Kız çocuğumuz, adını Tuana koyduk. Kendim doğursam böyle hissederdim" diye konuştu. Soner Akdeniz (46) ise "21 yıl denedik, çocuğumuz olmadı. Biz de bu yola başvurduk. Şu anda çok mutluyuz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı