Alanya'da karnından 12 kilogramlık kitle çıkarılan Rus hasta sağlığına kavuştu

Antalya'nın Alanya ilçesinde solunum sıkıntısı ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 58 yaşındaki Rus kadının karnından 50 santimetre büyüklüğündeki 12 kilogramlık kitle alındı.

Rus uyruklu Olga Viktorovna, karnının aşırı büyümesi ve bazı şikayetleri üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Tetkiklerde Viktorovna'nın karnında büyük kitle tespit edildi.

Enfeksiyon ve kanser şüphesi üzerine Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Köle ile Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Opr. Dr. Merve Çakır Köle, hastayı acil ameliyata aldı.

Başarılı geçen operasyonla hastanın karnından 50 santimetre büyüklüğündeki 12 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Doç. Dr. Emre Köle, hastanın acil servise başvurduğunda kanser şüphesi taşıdığını belirterek, ameliyatla 50 santimetreye ulaşan dev yumurtalık kitlesini başarıyla çıkardıklarını söyledi.

Ameliyat sonrası 20 kilogram kaybetti

Kitlenin alınmasının ardından hastanın böbrek fonksiyonları ile enfeksiyon değerlerinin düzelmeye başladığını anlatan Köle, operasyon sonrası vücudundaki ödem ve sıvı birikiminin de gerilemesiyle yaklaşık 20 kilogram veren hastayı kısa süre içinde taburcu etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Opr. Dr. Merve Çakır Köle de acil şartlarda operasyona alınan hastanın kitlesinde yapılan hızlı patoloji incelemesinde yumurtalıklarda nadir görülen "granüloza hücreli tümör"ün saptandığını söyledi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla koruyucu cerrahi işlemler uyguladıklarını ifade eden Köle, "Rahim, her iki yumurtalık ve karın içerisindeki koruyucu yağ dokusu da başarılı bir operasyonla alındı. Böylece hastanın hem ana operasyonu hem de tamamlayıcı cerrahi işlemleri gerçekleştirilmiş oldu." diye konuştu.

Sağlığına kavuşan Olga Viktorovna da doktorlar sayesinde yeniden hayata tutunduğunu belirterek, "En büyük şansım Türkiye'de olmaktı. Benimle hemen ilgilendiler ve tüm işlemlerimi hızlıca gerçekleştirdiler." ifadelerini kullandı.