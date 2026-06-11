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Gülhan Taş cinayetine ilişkin davada sanık hakim karşısına çıktı

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Ankara'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş cinayetinde tutuklu sanık Mehmet Say'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan yargılanmasına başlandı. Sanık pişman olduğunu söylerken, mahkeme duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

Ankara'da eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülhan Taş cinayetine ilişkin tutuklu sanık Mehmet Say'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Say, maktulün aile yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, iddianamenin özetinin okunmasının ardından sanığa savunmasını yapmak üzere söz verdi.

?Sanık Say, olaydan ötürü çok pişman olduğunu ve olay anında kendinde olmadığını dile getirerek, "Sevdiğim kadını istemsizce öldürdüm." dedi.

Müşteki avukatı da mahkemeden, toplanan deliller doğrultusunda sanığın tutukluluk halinin devamını ve üst sınırdan ceza almasını istedi.

Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini ve sanığın mevcut halinin devamını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Say'ın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı 24 Eylül'e erteledi.

Olayın geçmişi

Gülhan Taş, 8 Aralık 2025'te Ankara'da sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada eski erkek arkadaşı Mehmet Say tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Cinayetin ardından gözaltına alınarak, tutuklanan Say hakkında, "Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet talep edilmişti.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz
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