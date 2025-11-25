Haberler

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da ekmek almaya çıkan 84 yaşındaki Okan Işık, karşı yola geçerken kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Evinin balkonunda caddedeki olayı fark eden Işık'ın eşi, oğlunun ağladığını görünce hayatını kaybeden kişinin eşi olduğunu öğrenip gözyaşlarına boğuldu.

  • Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 84 yaşındaki Okan Işık, ekmek almak için çıktığı sırada bir kepçenin geri manevrası sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
  • Kepçe operatörü Erkan G. kaza sonrası polise teslim oldu ve gözaltına alındı.
  • Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi Yıldız Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında yürek yakan bir kaza meydana geldi. Antalya Su ve Atıksu (ASAT) İdaresi Genel Müdürlüğü'ne taşeron hizmeti veren şirkete ait kepçe ile altyapı çalışmaları yapılırken, ekmek almak için evden çıkan Okan Işık (84) yolun karşısına geçmek istedi.

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

YAŞLI ADAM KEPÇENİN ALTINA KALARAK HAYATINI KAYBETTİ

Kepçe operatörü Erkan G.'nin (37) geri manevra yaptığı sırada, Işık kepçenin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Işık'ın oğlu, babasının cansız bedeni başında uzun süre gözyaşı döktü.

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

KEPÇE OPERATÖRÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından tepkilerden dolayı uzaklaşan kepçe operatörü Erkan G., kısa süre sonra geri dönerek polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan Erkan G., polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Okan Işık'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ BALKONDA ÖĞRENDİ

Bu esnada evinin balkonunda caddedeki olayı fark eden Okan Işık'ın eşi, oğlunun ağladığını görünce hayatını kaybeden kişinin eşi olduğunu öğrenerek gözyaşlarına boğuldu.

Ekmek almaya çıkan yaşlı adam kepçenin altında kalarak can verdi

KAZA ANI KAMERADA

Diğer yandan kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Okan Işık'ın kaldırımda yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek için kepçenin geçmesini beklediği, kepçenin mucuru döktükten sonra geri manevra yapması sonucu Okan Işık'ı altına aldığı görüntülere yansıdı. Çarpmanın ardından kepçe operatörü ve çevredekilerin yardıma koşması da görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKübra Pelin:

Doğru bir planınız olmadan zor kazandığınız parayı riske atmayın. Körü körüne işlem yapmaya çalışırken önemli miktarda para kaybettim, ancak Bay NelsonFY'den uzman tavsiyesi aldığımdan beri portföyüm fırladı! 422.000 doların üzerinde kâr elde ettim ve Telegram'da "Nildatrading" adresinden kişiselleştirilmiş rehberlik için bana ulaşabilirsiniz.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Kaza ve belaların tek sebebi Tayyıp

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de

Milyonlarca kadını ilgilendiren genelge Resmi Gazete'de
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.