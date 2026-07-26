Haberler

Antalya'da Feci Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı; Yaralılardan Biri Hamile

Antalya'da Feci Kaza: 5 Ölü, 2 Yaralı; Yaralılardan Biri Hamile
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan Hatice Uğurlu’nun 6 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Vali Hulusi Şahin, kazanın hız, dikkatsizlik ve hatalı sollamadan kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

YARALILARDAN BİRİ 6 HAFTALIK HAMİLE

Antalya Valisi Hulusi Şahin, gittiği olay yerinde kazaya ilişkin bilgi verdi. Vali Şahin, araçtaki 7 kişiden 5'inin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını söyledi. Vali Hulusi Şahin, "Ailenin babası beyin travması nedeniyle helikopter ile Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırdık. Araçtan çıkarma işlemi tamamlandı. Bu çok yoğun bir yol. Konya'dan Antalya'ya zaman geçirmek için gelenlerin kullandığı bir yol. Bugün hava da iyi olmasına rağmen böyle bir kaza ile karşı karşıyayız. Sebebini söyleyemeyiz ama hız, dikkatsizlik ve hatalı sollama en büyük şüphelimiz. Adli soruşturmayı da arkadaşlarımız başlattı. Yaralılardan birini Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Bilinci açık, inşallah iyi haber bekliyoruz" dedi. Diğer yandan kazada yaralanan Hatice Uğurlu'nun 6 haftalık hamile olduğu, Serik'teki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta yeni cephe! Husiler Suudi Arabistan'ın petrol tesislerini vurdu

Savaşta yeni cephe! Arap ülkesinin kalbini füzelerle vurdular
Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı

ABD'yi sarsan uydu görüntüsü! Askeri üs dahil ne varsa kopyalamışlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan açıkladı: Eskişehir-İstanbul YHT hattında bakın kaç yolcu taşınmış

12 yıl önce açıldı: Bakın kaç kişiyi taşımış
Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay

Çocuklarıyla son kez vedalaştılar: Dünürlerin ölümünde kahreden detay
Yarı çıplak halde sokağa çıktı, ikna edildikten sonra canına kıydı

Yarı çıplak sokağa çıktı, dakikalar sonra kahreden görüntü geldi
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Almanya'da çirkin saldırı: Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar

Cuma namazı vaktini gösteren tabelaya bunu yaptılar
Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: Artık ödeme yapmak zorunda değilsiniz

Yargıtay’dan plajlar için emsal karar: İşletme sahipleri yandı
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş