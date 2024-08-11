Antalya'da Halk Otobüsünde Çıkan Yangın Söndürüldü
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde seyir halindeki bir halk otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Otobüs kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, halk otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.
Antalya Batı Çevre Yolu'nda seyir halindeki halk otobüsünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden şoför, otobüsün içindeki yolcuları inmeleri konusunda uyardı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, otobüs kullanılamaz hale geldi.