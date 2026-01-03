Haberler

Yılın ilk hafta sonunda güneşlenip denize girdiler

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bazıları denize girerken, diğerleri sahilde yürüyüş yapıp güneşin tadını çıkardı.

TÜRKİYE'nin birçok bölgesinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Bazıları yeni yılın ilk hafta sonunda denize girerken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, güneşin keyfini çıkardı.

Türkiye genelinde soğuk ve kar yağışı devam ederken, Antalya'da ise güneşli ve ılık hava etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre havanın parçalı, az bulutlu ve güneşli seyrettiği kentin sahil kesiminde, gündüz sıcaklık 10 ila 12 derece arasında ölçüldü ve hafif rüzgar çıktı.

Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve kentte yaşayanlar ise aileleriyle Konyaaltı Sahili'ne geldi. Sahilde yürüyüş yapanlar, koşanlar ve bisiklet kullananlar dikkati çekerken, bazıları ise yeni yılın ilk hafta sonunda denize girmeyi tercih etti. Sahilde spor yapanlar ve manzaranın tadını çıkaranlar da güneşli havayı değerlendirdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
