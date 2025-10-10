Antalya'da Çöp Toplayıcısı Cinayeti: Planlı Eylem Ortaya Çıktı

CİNAYETİ ÖNCEDEN PLANLADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde birlikte çöp toplamaya çıktığı kamyon şoförü Mehmet Özkaynak'ı aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürüp, kaçan belediye temizlik işleri çalışanı Gökhan Mutlu, olaydan kısa süre sonra Manavgat Hacıobası Yol Kontrol Noktasında jandarma ekiplerine teslim oldu. Daha sonra işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Gökhan Mutlu, buradan da adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Gökhan Mutlu, Özkaynak'ın tavır ve konuşmalarından rahatsız olduğunu ve aracı çok hızlı kullandığını belirterek, konuşmalarına dikkat etmesi ve kamyonu yavaş kullanması konusunda yaptığı uyarıları dinlemediğini, bunun üzerine de öldürmeyi planladığını söylediği öğrenildi. Bu sabah da planı uygulamak için harekete geçtiğini ve ormana geldiklerinde cinayeti işlediğini anlatan Mutlu, pişman olmadığını dile getirdi. İfadesinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Gökhan Mutlu, tutuklandı.