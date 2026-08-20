Antalya'da 25 Bin Caretta Caretta Yavrusu Denizle Buluştu

Antalya'nın Manavgat, Belek ve Kundu-Lara bölgelerinde yaklaşık 4 bin 500 caretta caretta yuvası tespit edildi, şu ana kadar açılan yaklaşık 2 bin yuvadan çıkan 25 bin yavru denizle buluştu.

Akdeniz kıyılarında, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavrularının kumun altındaki yuvalarından çıkarak mavi sularla buluşma yolculukları devam ediyor.

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde "Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi" kapsamında gönüllü ekipler her sabah erken saatlerde uyanıp öğle saatlerine kadar bölgedeki yuvaları ve yavru çıkışlarını takip ediyor.

EKAD Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Fatih Polat, AA muhabirine, deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik çalışmaları Antalya kıyısındaki 65 kilometrelik kumsalda yürüttüklerini söyledi.

Manavgat bölgesinde bu sezon yaklaşık 1700, Belek'te 2300, Kundu-Lara bölgesinde ise 350 civarında yuva tespit ettiklerini belirten Polat, toplam yuva sayısının yaklaşık 4 bin 500'e ulaştığını ifade etti.

Polat, önceki yıllarda yaz sezonunda yaklaşık 7 bin yuva tespit ettiklerini, bu yıl sayının daha düşük olmasının kaplumbağaların 3-4 yılda bir yuvalama gerçekleştirmesiyle ilişkili olduğunu dile getirdi.

Gelecek yıl yuva sayısının yeniden artmasını beklediklerini vurgulayan Polat, "Kaplumbağaların nesli bir anda tükendi değil. 3-4 yılda bir yuvalama gerçekleştirdikleri için bu yıl o sürece denk geldi. Büyük ihtimalle gelecek yıl yuvaların daha yoğun ve kalabalık olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

"25 bine yakın yavruyu denizle buluşturduk"

Mayıs-temmuz dönemindeki yuvalama sürecinin hava koşulları nedeniyle bu yıl ağustosun ilk haftasına kadar sürdüğünü bildiren Polat, temmuzun ortasından itibaren başlayan yavru çıkışlarının da 15 Ekim'e kadar devam edebileceğini belirtti.

Yaklaşık 2 bin yuvayı açtıklarını belirten Polat, şu ana kadar yaklaşık 25 bin yavrunun denize ulaştığını kaydetti.

İnsan kaynaklı tehditlere dikkat

Sahadaki çalışmalarda bu sezon önceki yıllardan farklı sorunlarla karşılaştıklarını aktaran Polat, özellikle kumsalda ateş yakılması ve yuvaların kazılmasının caretta carettalar açısından ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Polat, Belek Boğazkent bölgesinde kumsalda yakılan ateş nedeniyle denize ulaşmaya çalışan iki yavrunun alevlerin içine girerek öldüğünü ifade etti.

Başka bir bölgede ise yuvaların üzerine koruma amacıyla yerleştirilen demir kafeslerin mangal amacıyla kullanıldığını belirten Polat, ateş nedeniyle yuvada bulunan yumurtaların zarar gördüğünü dile getirdi.

Yuvaların merak amacıyla kazılmasının da önemli sorunlardan biri olduğunu kaydeden Polat, şöyle konuştu:

"Bir yerden yavru çıkışı oluyor. 'Alttaki yavruları da kurtarırız' düşüncesiyle gidip yuvayı kazıyorlar. Özellikle oteller bölgesinde çok büyük problem vardı. Otellere hemen uyarı yazısı gönderdik, bilgilendirme çalışmaları yaptık. Şu an biraz daha azaldı ama tamamen bitmiş değil."

Bir yuvadan ilk yavrular çıktıktan sonra 4-5 gün boyunca başka yavruların da çıkabileceğine dikkati çeken Polat, yuvaların kesinlikle kazılmaması gerektiği uyarısında bulundu.

7 ülkeden 27 yabancı gönüllü destek verdi

Polat, koruma çalışmalarına bu sezon yaklaşık 350 ulusal gönüllünün yanı sıra İspanya, Fransa, ABD ve Polonya başta olmak üzere 7 ülkeden 27 yabancı gönüllünün destek verdiğini belirtti.

Yabancı gönüllülerin yaklaşık 2 ay boyunca sahadaki çalışmalara katkı sunduğunu anlatan Polat, çalışmaların Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ??????ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izinleri ve sponsorların desteğiyle yürütüldüğünü kaydetti.

Plajların düzeni de kriterler kapsamında değerlendiriliyor

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Şubesi Denetim ve Eğitim Asistanı Zeynep Demre Çaykara da Mavi Bayraklı plajlarda biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik çalışmalara önem verdiklerini söyledi.

Caretta caretta yuvalarının korunmasına EKAD ile destek verdiklerini belirten Çaykara, plaj düzenlemeleri, şezlongların konumlandırılması, sahil ve deniz temizliği gibi konuların Mavi Bayrak kriterleri kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Çaykara, öğrencilerin de çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla bu tür çalışmalara dahil edildiğini kaydetti.

Otellerde misafirlere bilgilendirme yapılıyor

Lara Turizm Yatırımcıları Birliği Genel Müdürü Betül Çeray ise birliğe bağlı 25 tesisin tamamında Mavi Bayrak bulunduğunu söyledi.

Otellerde sahillerin temiz tutulması ve canlılara saygı gösterilmesi konusunda hassasiyet gösterildiğini belirten Çeray, EKAD ve TÜRÇEV ile işbirliği içerisinde caretta carettaların yuvalama döneminde çeşitli önlemler aldıklarını dile getirdi.

Çeray, gece görevlilerinin EKAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda ışıkların kapatılmasına dikkat ettiğini, otellerde eğitim çalışmaları gerçekleştirildiğini aktardı.

Yavru çıkış dönemlerinde çocukların da çalışmalara dahil edildiğini belirten Çeray, otellerdeki misafirlerin caretta carettaların korunması konusunda giderek daha duyarlı hale geldiğini ifade etti.

Çeray, "Misafirlerimiz gerçekten çok saygılı. Çocuklarını özellikle yuvaların çevresinden uzaklaştırıyorlar. Odalarda, resepsiyonlarda, sahilde yapılan bilgilendirmeler ve mini kulüplerde çocuklara verilen eğitimlerle farkındalık oluşturuyoruz." dedi.

Kaynak: AA