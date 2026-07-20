Antalya'da uydu izleme cihazı takılan caretta carettalar denize bırakıldı

Antalya'da uydu izleme cihazı takılan "Robin turtle", "Cyristal" ve "DOA" adlı caretta carettalar denize bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ve TUI Care Foundation işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında "Robin turtle", "Cyristal" ve "DOA" adlı caretta carettalara uydu izleme cihazı takıldı.

Caretta carettalar ardından Belek Turizm Merkezi'ndeki Robinson Nobilis Hotel, Crystal Paraiso Verde ve Port Nature Luxury Resort otelleri sahilinden denizle buluşturuldu.

Törende, ayrıca bu otellere "Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası" da verildi.

EKAD Başkanı Ali Fuat Canbolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, uydu cihazı ile deniz kaplumbağalarının göç yollarını, beslenme ve kışlama alanlarını takip edeceklerini belirtti.

Canbolat, Antalya'da uydu cihazı ile takip ettikleri kaplumbağa sayısının 9'a yükseldiğini kaydetti.

"Kaplumbağa Dostu Turizm Sertifikası" vermeye başladıklarını ifade eden Canbolat, "Türkiye'de ilk defa 3 otele bu sertifikayı verdik. Umarım bu sayı hızla artar. Örnek tesislerin olması bizi mutlu ediyor." dedi.

EKAD Yönetim Kurulu Üyesi Onur Candan, daha önce uydu cihazı takılan "Gümüş" adlı carettanın 28 bin kilometrenin üzerinde yol katettiğini, hayvanların küresel ısınmanın etkileriyle birlikte artık daha hareketli olduklarını gördüklerini dile getirdi.

Candan, uydu cihazı takılan carettaların Akdeniz'in tamamını kullandıklarını tespit ettiklerini kaydetti.

Törene Antalya Vali Yardımcısı Salih Yüce de katıldı.