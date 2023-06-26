Antalya'da canlı yayında kızının duşta olduğunu söyleyen anne, çocuğun velayeti babaya verildi

Antalya'da bir kadının canlı yayında kızının duşta olduğunu söylemesi ve görüntüleri nedeniyle devlet koruması altına alınan 7 yaşındaki kızın velayeti, mahkemenin ara kararıyla babasına verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi de şikayetçi olarak müdahil oldu.

ANTALYA'da eşinden boşanan Pınar Ş.'nin, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, sevgilisiyle birlikte kızının duşta olduğuna dair sözleri ve görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında devlet koruması altına alınan 7 yaşındaki M.A.A.'nın velayeti, mahkemenin ara kararıyla babasına verildi.

Antalya'da Muhammet ve Pınar A. çifti bir süre önce boşanırken, kızları M.A.'nın velayeti annede kaldı. Pınar A., boşandıktan sonra kızlık soyadını kullanmaya başladı. Muhammet A. görevi gereği Şırnak'a bağlı Beytüşşebap'tayken, Ramazan Bayramı'nda nişanlısı C.Ö.'den aldığı bilgi üzerine, eski eşinin bir sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığını öğrendi. Canlı yayını izleyen ve kaydeden Muhammet A., eski eşinin 7 yaşındaki kızını, internetten tanışıp, kiraladığı günlük apartta buluştuğu sevgilisiyle duşta yalnız bıraktığını, ardından çocuğunun yanında ikilinin birlikte alkol aldıklarını gördü. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile CİMER'e şikayette bulunan baba Muhammet A., avukatı Salih Sağlam aracılığıyla da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Pınar Ş. ve Onur isimli kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine nöbetçi savcılık kararıyla M.A.A., annesi Pınar Ş. ile birlikte yaşadığı anneannesinin evinden alınarak, Çocuk İzlem Merkezi'ne getirildi. Merkezde M.A.A.'nın uzman psikolog eşliğinde ifadesi alındı. İfade işleminin ardından savcılık, M.A.A.'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde koruma altına alınması yönünde karar verdi. Muhammet A.'nın avukatı Salih Sağlam tarafından M.A.A.'nın velayetinin anneden alınarak babaya verilmesi yönünde açılan davada mahkeme ara kararıyla, 7 yaşındaki kızın velayetinin baba Muhammed A.'ya verilmesini kararlaştırdı. Geçen Ramazan Bayramı'nda yaşanan olay sonrası, Muhammed A. ve yakınlarının hukuki mücadelesi neticesinde, bir süre devlet koruması altında tutulan küçük kız çocuğu, Kurban Bayramı'ndan itibaren babasının yanında olacak.