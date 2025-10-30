Haberler

Antalya'da Avrasya Yerbilimleri Kongresi ve Sergisi 2025 Başlıyor

Güncelleme:
Antalya'da, 2-6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan 2. Avrasya Yerbilimleri Kongresi ve Sergisi'ne 18 ülkeden bilim insanı, mühendis, kamu temsilcisi ve sektör lideri katılacak. Kongrede Türkiye'nin enerji ve madencilik politikaları ile kritik madenlerin önemi tartışılacak.

Antalya'da bu yıl 2'ncisi düzenlenecek Avrasya Yerbilimleri Kongresi ve Sergisi (Eurasia Geoscience Congress & Exhibition - EGCE2025), 2- 6 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ankara Üniversitesi ve Society of Exploration Geophysicists (SEG) işbirliğiyle organize edilen kongrede, 18 ülkeden bilim insanı, mühendisler, kamu temsilcileri ve sektör liderleri bir araya gelecek.

Kongre kapsamındaki "Yüksek Teknolojiler İçin Vazgeçilmez Kaynaklar: Kritik Madenlerin Geleceği" panelinde, Türkiye'nin enerji ve madencilik politikalarının yanı sıra kritik madenlerin stratejik önemi konuşulacak.

Kongre, yer bilimleri araştırmaları, enerji dönüşümü, kritik madenler ve sürdürülebilir kalkınma konularında Türkiye'nin ve bölgenin stratejik vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
