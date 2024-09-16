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Bir hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu

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Antalya'da apartmanında kötü kokudan rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler 50 yaşındaki Seyfettin Özzencir'in cansız bedenine ulaştı. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen Özzencir'in 8 gün önce polis tarafından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1608 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binada yoğun kötü kokudan şikayet eden daire sakinleri durumu yöneticiye bildirdi. Yönetici, kokunun 4'üncü kattan geldiğini belirleyince dairede yaşayan Seyfettin Özzencir'e ulaşmaya çalıştı. Tüm aramalarına rağmen Özzencir'e ulaşamayan yönetici, telefon sesinin daireden gelmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla apartmana polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Daireden yayılan yoğun koku nedeniyle maske takmak zorunda kalan ekipler, içeri girdiklerinde tek başına yaşayan Seyfettin Özzencir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

"KIZI AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI"

Olay yerine savcı ve olay yeri inceleme ekipleri çağrılırken, durum Özzencir'in yakınlarına da bildirildi. Seyfettin Özzencir'in kızı Merve, oğlu Mert, eski eşi, ağabeyi ve yakınları da binaya geldi. Büyük üzüntü yaşayan Özzencir'in kızı Merve, ayakta durmakta zorlandı. Zaman zaman yere çöken genç kıza ağabeyi Mert sarılarak destek verdi.

1 hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu

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Olay yeri inceleme ekibi ile savcının incelemesinin ardından Seyfettin Özzencir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekipler, Özzencir'in 1 hafta önce hayatını kaybettiği üzerinde duruyor. Özzencir'in 8 gün önce komşusuyla tartıştığı, polis tarafından hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

1 hafta önce ölen adam yayılan kötü koku sayesinde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Antalya Polis

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