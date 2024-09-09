Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Anaokullarından Usulsüz Kırtasiye Talebi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bazı anaokullarının velilerden 3-5 bin lira arasında kırtasiye parası talep ettiği ve ihaleyle kırtasiye alımı için hazırlık yapıldığı belirtildi. Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, okulların toplu ihale ile kırtasiye alıp satmanın görevi olmadığını söyledi.

ANTALYA'da bazı anaokullarının velilerden 3-5 bin lira arasında kırtasiye parası talep ettiğini ve ihaleyle kırtasiye alımı için hazırlık yapıldığını belirten Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, "Toplu ihale ile kırtasiye alıp, satmak okulların görevi değildir. Okullar ihtiyaç listesini hazırlayıp velilere verecek, veli de istediği yerden alabilir" dedi.

Kentte bazı anaokullarında okul aile birliği tarafından öğrencilerin kullanacağı kırtasiye malzemeleri için toplu malzeme alımıyla ilgili ihale hazırlıkları yapıldığı öne sürüldü. Antalya Fotoğrafçılar, Kırtasiyeciler ve Kitapçılar Odası Başkanı Mehmet Bayrak, hem odanın resmi hesabından hem de kişisel hesaplarından ihale hazırlığında bulunan anaokullarına uyarıda bulundu.

'YÖNETMELİK DIŞI TİCARETE SAVAŞ AÇTIK'

Oda Başkanı Bayrak, toplu alımla kırtasiye malzemesi almak için ihale hazırlığı yapan okul müdürlerini tek tek uyardıklarını ve bu işin takipçisi olacaklarını söyledi. Bayrak, "Anaokullarında yönetmelik dışı ticarete savaş açtık. Yıllardır bu konuyla ilgili çalışma yapıyoruz. Bazı anaokulları, okul aile birliğiyle toplu alım listesi yayımlıyor. Velilere bunu zorluyorlar. Sonrasında bunları alıp, velilere satıyorlar. Okulların ticaret yapma yetkisi yoktur" diye konuştu.

'ÇETREFİLLİ DURUMLARIN YAŞANDIĞINI DUYUYORUZ'

İhalelerde ihale şartlarına uyulmayan durumların da olduğunu anlatan Mehmet Bayrak, "Bazı çetrefilli durumların yaşandığını da duyuyoruz. Toplu ihale ile kırtasiye alıp, satmak okulların görevi değildir. Okullar ihtiyaç listesini hazırlayıp velilere verecek, veli de istediği yerden alabilir" dedi.

Okul aile birliğinin velilerden 3-5 bin lira arası para toplayıp, daha sonra bunlarla kırtasiye malzemesi aldığını, bu durumun usulsüz olduğunu söyleyen Bayrak, okul aile birliğinin yalnızca öğretmen ve okulun kullanacağı kırtasiye malzemesini alabileceğini ifade etti.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Okul aile birliğinin, öğrenciler için kırtasiye alımı yapamayacağını belirten Mehmet Bayrak, "Temizlik malzemeleri ve okulun kendi kullanacağı kırtasiye malzemeleri için ihaleyle alabilirler. Öğrencilerin kullanacağı kırtasiye ürünlerini kesinlikle alamazlar, suçtur" diye konuştu.

Başkan Bayrak, oda avukatlarının gerekli çalışmayı tamamladığını ve tüm uyarılara rağmen öğrenciler için kırtasiye alımı noktasında ihale duyurusunda bulunan okulların tespit edilmesi halinde savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Bayrak Antalya

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı

Jandarmadan gece yarısı dikkat çeken hamle

 Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?

Günler sonra ortaya çıktı! Hakimden Narin'in amcasına olay soru
Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış

Oğlunun doğduğu gün şehit düştü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: Bim'de hangi aktüel ürünler var? 11 Eylül Çarşamba bugün Bim'e hangi aktüel ürünler gelecek? ARDA GÜLER NEDEN YOK? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden yok? Arda Güler Türkiye- İzlanda maçında neden oynamıyor? İzmir'in kurtuluşunun 102. kutlama etkinlikleri! 9 Eylül'de İzmir'de kimin konseri var? Barış Alper neden yok? Türkiye- İzlanda maçında Barış Alper neden oynamıyor? Türkiye- İzlanda maçı hangi kanalda, saat kaçta? Türkiye- İzlanda maçı şifresiz mi? Kara Harp Okulu Bölük Komutanı neden istifa etti? İzmir'in kurtuluşu ne zaman oldu? 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu kaçıncı yılı? İzmir'in kurtuluş hikayesi nedir? Tarihte bugün ne oldu? 9 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Ankara su kesintisi sorgulama! 9 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? ASKİ su kesintisi nereden öğrenilir? Okullarda telefon yasak mı, lisede telefon yasak mı? Okula telefon getirmek yasak mı 2024? Narin, amca Salim Güran'ın kızı mıydı? Narin'in ailesi kim?
title