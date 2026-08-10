AK Parti 25. Yılını Kutluyor: 'Türkiye Geleceğe Hazır'

Antalya'da Ak Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" temasıyla basın toplantısı düzenlendi.

Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, parti binasında yapılan basın toplantısında, 25 yıldır milletin emanetini taşıdıklarını, Türkiye'nin yükünü omuzladıklarını ve Türkiye'yi her alanda büyütmenin ve güçlendirmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.

Terörsüz Türkiye ideali doğrultusunda Türkiye'yi terörden kurtardıklarını belirten Çetin, vesayetin siyaset üzerindeki gölgesini kaldırdıklarını, milli iradeyi devlet yönetiminin gerçek merkezi haline getirdiklerini ifade etti.

İnancı, düşüncesi, kökeni veya hayat tarzı nedeniyle vatandaşların ötekileştirildiği dönemlere son verdiklerine işaret eden Çetin, sağlıkta ve eğitimde büyük dönüşümler ve seferberlikler başlattıklarını dile getirdi.

Çetin, 6 Şubat depremlerinin ardından şehirleri yalnızca yeniden inşa etmekle kalmadıklarını daha dirençli ve daha güvenli bir geleceğin temellerini attıklarını belirterek Türkiye'ye ulaşım ve altyapıda çağ atlattıklarını vurguladı.

Kendi otomobilini, insansız hava araçlarını, savaş gemilerini, helikopterlerini ve uçaklarını üretebilen güçlü bir Türkiye inşa ettiklerinin altını çizen Çetin, "İHA'larımız, SİHA'larımız, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey, TCG Anadolu ve ALTAY tankı gibi yerli ve milli projelerimizle savunma sanayiinde Türkiye'nin adını dünyanın önde gelen ülkeleri arasına yazdırdık. Bir dönem savunma ihtiyaçları için başkalarının kapısında bekletilen Türkiye'yi bugün kendi ihtiyaçlarını karşılayan ve dost ülkelerin güvenliğine katkı sağlayan bir konuma ulaştırdık." diye konuştu.

"Ak Parti 11 milyon 709 bin 913 üyeyle Türkiye'nin en büyük siyasi partisidir"

Çetin, 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde olan ihracatı 270 milyar doların üzerine taşıdıklarını; üreten, ihraç eden, istihdam sağlayan ve küresel rekabette söz sahibi olan bir Türkiye ekonomisinin temellerini attıklarını söyledi.

Dış politikada kendi kararlarını kendisi alan, sahada ve masada güçlü, bölgesindeki gelişmelere yön veren bir Türkiye inşa ettiklerini anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle uluslararası meselelerde görüşü aranan, sözü dinlenen ve attığı adımlar yakından takip edilen bir ülke konumuna ulaştı. Bugün Ak Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı resmi verilere göre 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin açık ara en büyük siyasi partisidir. Bu sayı, milletimizin hareketimize duyduğu güvenin, teşkilatlarımızın fedakar çalışmasının ve Türkiye sevdamızın en somut göstergelerinden biridir. Ak Parti'nin asıl gücü binalardan, makamlardan veya unvanlardan değil milletimizle kurduğu sarsılmaz gönül bağından gelmektedir."

Çetin, 25. kuruluş yıl dönümü coşkusunun 81 ilde düzenlenecek çeşitli programlarla yaşanacağını belirterek kutlamaları 14 Ağustos Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifiyle Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirecekleri büyük ve coşkulu buluşmayla taçlandıracaklarını dile getirdi.

Basın toplantısına, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Menderes Türel ve partililer katıldı.

Toplantının ardından, AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar görev yapan ve vefat eden teşkilat mensupları ile şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Kaynak: AA