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Antalya'da 647 okulda sabit görevli polis, 19 ilçede eş zamanlı denetim yapıyor

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Antalya'da 647 okulda sabit görevli polis bulunuyor; 2026-2027 eğitim öğretim yılında 9 bin 664 servis aracı ve 25 bin 892 şüpheli kontrol edildi. Çocuk Şube Müdür Vekili Bahşi, amaçlarının okul çevresinden ilgisiz kişileri uzaklaştırıp çocukları suçtan korumak olduğunu söyledi.

Antalya'da öğrencilerin güvenliği için 647 okulda sabit görevli polis bulunuyor, çevredeki internet kafe ve oyun salonu gibi yerler sürekli denetim altında tutuluyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Çocuk, Trafik Tescil ve Denetleme şubelerinde görevli polisler, çocukların suç ve suçlulardan korunması için yoğun mesai harcıyor.

"Güvenli okul, kaliteli eğitim, güçlü nesil" sloganıyla yürütülen çalışmalarda Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 19 ilçede eş zamanlı uygulamalar gerçekleştiriliyor.

Polis sorumluluk bölgesindeki 647 okulun tamamında sabit okul görevlisi bulunurken, resmi ve sivil ekipler de okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik tedbirlerine destek veriyor.

Tedbirler, okulların açılmasından yarım saat önce başlıyor. Öğrencilerin okula girişleri, öğle saatlerinde ihtiyaçlarını karşılamak için okul dışına çıkışları ve okul dağılış saatlerinde ekiplerin denetimleri yoğunlaşıyor.

Çalışmalar, son öğrencinin okuldan ayrılmasının ardından da yarım saat boyunca devam ediyor.

Çocukların güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önüne geçmek amacıyla okul çevresindeki park, bahçe, metruk bina, kafe, oyun alanı ve umuma açık mekanlarda da denetimler yapılıyor.

Haftada iki kez tüm ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaların yanı sıra Çocuk Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yunus timleri, trafik ekipleri ve resmi polis ekiplerinin desteğiyle diğer günlerde kontroller sürdürülüyor.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdür Vekili Tacettin Bahşi, AA muhabirine, çocukların suç ve suçlulardan korunması için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

2026-2027 eğitim öğretim yılında şu ana kadar 9 bin 664 okul servis aracı, 3 bin 586 iş yeri ve 25 bin 892 şüpheli kişinin kontrol edildiğini belirten Bahşi, "Amacımız, okul çevresinden okulla ilgisi olmayan kişilerin uzaklaştırılmasını sağlamak, çocuklarımızın suça sürüklenmelerini ve suç mağduru olmalarını engellemek ve daha güvenli bir ortamda eğitim görüp sağlıklı şekilde gelişmelerini sağlamak." dedi.

Bahşi, belirli aralıklarla trafik ekiplerinin de okul servislerini denetlediğini dile getirdi.

Kentteki tüm ilçelerde eş zamanlı uygulamalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Bahşi, okul güvenliğini sağlamak için tüm birimlerin koordineli çalıştığını ifade etti.

Bahşi, tedbirlerin öğrencilerin okuldan ayrılmasıyla sona ermediğini vurgulayarak, "Amacımız sadece öğrencilerimizin okullarından güvenli şekilde ayrılmalarını sağlamak değil, evlerine ulaşana kadar güvenli bir ortam oluşturmak." diye konuştu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Müdürlüğü, okullar, öğrenciler ve velilerin yanında olduklarını belirten Bahşi, çalışmaların tüm birimlerin desteğiyle devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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