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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz'in Kumluca açıkları olan deprem Akdeniz'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Antalya'da akşam saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Antalya'da saat 23.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz'in Kumluca açıkları olan deprem yerin 38,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Antalya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Kumluca Akdeniz Antalya Deprem Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Bordo Bere:

yakinda babasi gelecek az kaldi

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