Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz'in Kumluca açıkları olan deprem Akdeniz'in yanı sıra çevre illerde de hissedildi.
Antalya'da akşam saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ANTALYA'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Antalya'da saat 23.04'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Akdeniz'in Kumluca açıkları olan deprem yerin 38,82 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı Antalya'nın yanı sıra çevre illerde de hissedildi.