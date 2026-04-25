Antalya'da "27. Tarım ve Seracılık Festivali" başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 27'ncisi düzenlenen geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali, Yörük göçü etkinliğiyle başladı.

İlçedeki mahallelerde yaşayan vatandaşlar, geçmiş yaşam kültürlerini yansıtan temsili Yörük göçünü canlandırdı. Yörük göçüne katılanlar, mahallelerine özgü kıyafetleri, geçmişte kullanılan tarım aletleri, deve, at, keçi, koyun, eşek ve çoban köpekleriyle şehir merkezinde kortej yürüyüşü yaptı.

Yörük korteji öncesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu tarafından festival çelengi sunuldu. Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Vali Şahin, Yörük kelimesinin "Yürüyerek göçmek etmek" olduğunu ifade ederek, "Yörükler, geçmişten günümüze, sadece kendilerini ve sürülerini getirmediler, heybelerinde milli kültürümüzün bütün unsurlarını getirdiler. Bugün burada temsili bir göç yapılıyor ama asıl olan bu değil, artık yeni göçümüz buradan yaylalara değil yeni göçümüz yeni dimağlara, yeni nesillere, onların kalplerine olması lazım. İşte bu festivaller, bu etkinlikler bunun için var. Bu açıdan da ben 27 yıldır bu festivali düzenleyen, emeği geçen herkesi kutluyorum." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Uslu da son yıllarda Yörük kültürünün anlatılması, yaşatılması ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması için çaba sarf edildiğini belirterek, bu konuda destek olan herkese teşekkür etti.

Yörüklüğü muazzam bir kültür olarak değerlendiren Uslu, "Maalesef böyle köklü bir geçmişi olan kültür, bugüne kadar hak ettiği şekilde dünyaya anlatılamamış ama görüyorum ki son yıllarda yerel yönetimlerimiz olsun, valilerimiz olsun, biz milletvekilleri olarak bu kültürün dünyaya anlatılması ve transferi için çaba içindeyiz. En önemlisi de doğup büyüdüğüm bu topraklarda, Kumlucalılar bu çabanın içinde. Bu çabalar için emek veren herkesi kutluyorum. 27. Tarım ve Seracılık Festivalimiz ve Yörük göçümüz hayırlı olsun." diye konuştu.

Kumluca Belediye Başkanı Avcıoğlu da Yörüklüğün sadece bir yer değiştirme değil, yaşamın, özgürlüğün ve geleceğin sembolü olduğunu aktararak, bu yaşam biçiminin sabır ve kanaatkarlık gerektirdiğini ifade etti.

Yörük demenin aynı zamanda özgürlük demek olduğunu dile getiren Avcıoğlu, "Yörüklük, aynı zamanda bir karakteri, bir duruşu temsil eder. Yörükler yaşamları boyunca doğayla uyumlu, misafirperver, vatanına ve bayrağına bağlı insanlar olmayı temsil etmişlerdir. Ben bu vesileyle festivalimize katılan ve destek veren sponsorlarımıza, mesai arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu yıl 27'ncisini düzenlediğimiz Tarım ve Seracılık Festivalimiz ve Yörük göçümüz hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Yörük göçü korteji, Gödene Caddesi'nden başlayarak yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Orhan Okulu Caddesi'nde kurulan Yörük çadırlarına ulaştı. Yörük göçü kortejine katılan mahalleliler, giydikleri kıyafetler, göç sırasında kullanılan tarımsal aletler, araç ve gereçlerle Yörük kültürünü sergiledi. Katılımcılar, çeşitli orta oyunlarıyla da renkli görüntüler oluşturdu.

Yörük göçüyle başlayan Tarım ve Seracılık Festivali, Yörük obalarının kurulması, halk oyunları gösterileri, acı biber yeme yarışması, Kadınlar Günü etkinliği, konserler ve 3 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek yağlı güreşlerle sona erecek.