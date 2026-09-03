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Alanya'da İki Hükümlü Yakalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti, silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından aranan iki hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında "uyuşturucu maddi ticareti ve silahlı yağma" suçundan 7 yıl 11 ay hapis cezası bulunan T.H. (22) ile "Hükümlü ve tutuklunun kaçması ve hırsızlık" suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Y.C'yi (34) yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA
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