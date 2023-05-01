Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlamaları

Antalya'da yüzlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü coşkuyla kutladı. Siyasi parti, dernek ve sendika üyeleri Güllük Caddesi üzerindeki Aydın Kanza Parkı'nda bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından meydanda halay çekildi ve konuşmalar yapıldı.

ANTALYA'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yüzlerce kişi tarafından coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak isteyen siyasi parti, dernek ve sendika üyesi yüzlerce kişi, Güllük Caddesi üzerindeki Aydın Kanza Parkı önünde bir araya geldi. Bayrak, flama ve pankart taşıyan katılımcılar, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca slogan atan, marşlar söyleyen grup, ellerinde dövizler ve pankartlar taşıdı. Bazı katılımcıların 6 Şubat günü meydana gelen depremle ilgili dövizler de taşıdığı görüldü. Yürüyüşe bazı kişilerin bebekleriyle, bazı kişilerin ise evcil hayvanlarıyla katıldıkları görüldü.

Polis ekipleri yürüyüş güzergahı boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Güzergaha çıkan yollar demir bariyerlerle çevrildi. Alana giriş yapmak isteyenler polis tarafından arandıktan sonra alındı. Yürüyüş sırasında polis helikopteri havadan denetimlerini sürdürdü.