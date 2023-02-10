Antalya Belek Üniversitesi'nin deprem yardımları 'İyi ki varsınız hocam' dedirtti

Antalya Belek Üniversitesi akademisyenleri felaketi yaşayan öğrencilerine ulaşabilmek için adeta seferberlik ilan eti. 3 tır, 1 kamyonet, 3 otobüs ve çok sayıda teknik ekipmanla deprem bölgesine çıkarma yapan ABÜ çalışanları bir yandan afetten etkilenen öğrencilerine ulaşmaya çalıştı, diğer yandan kurtarma çalışmalarına destek verdi. Üniversite personelininim bu çabası bölge insanı tarafından "İyi ki varsınız hocam" dedirtti.

On ilde birden hissedilen ve Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş Depremi sonrasında Antalya'daki bir üniversitenin çalışanları gösterdiği üstün gayretle göz yaşarttı. Antalya Belek Üniversitesi yönetimi idari ve akademik personelinden oluşan kalabalık bir ekibi daha depremin ilk gecesi bölgeye gönderdi ve depremden etkilenen öğrencilerinin peşine düştü. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden yaralarken Antalya'da bir üniversitenin refleksi örnek teşkil etti. Üniversitenin bağlı bulunduğu vakfın Başkanı Ekrem Çalkılıç'ın talimatıyla yola çıkan üniversite çalışanları bölgede seferber oldu ve öğrencilerinin izini sürdü. 3 tır, 1 kamyonet, 3 otobüs ile Genel Sekreter Yardımcısı Akın Bilgin yönetiminde bölgede bulunan Antalya Belek Üniversitesi özellikle Hatay'da kahraman ilan edildi.

3 TIR 1 KAMYONET 3 OTOBÜS GİTTİ

Antalya Belek Üniversitesi gönüllü çalışanları enkazlarda kurtarma faaliyetlerine katıldı, sıcak çorba dağıttı. Antalya'daki yurtlarını depremzedelerin emrine açan üniversite yönetimi çok sayıda deprem mağdurunu üniversite kampüsünde ağırlıyor. Haberler.com'un ulaştığı Antalya Belek Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Çalkılıç "Şu ana kadar 3 tır, 1 kamyonet, 3 otobüs ve çok sayıda teknik malzemeyle bölgeye ulaştık. Başta öğrencilerimiz olmak üzere felaketi yaşayan bütün vatandaşlarımız güvende olana kadar kurumumuzun bütün imkanlarıyla bölgede olacağız. Ayrıca üniversite kampüsündeki yurtlarımızı depremzede vatandaşlarımızın emrine açtık ve orada kendilerini misafir ediyoruz." şeklinde konuştu.

AKADEMİSYENLER GÖZYAŞLARIYLA ÖĞRENCİLERİNİ ARADI

Antalya Belek'ten yola çıkan yardımlarla birlikte bölgeye ulaşan üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri, yardım bölgesine ulaşır ulaşmaz sıcak yemek servisi için kolları sıvadı. Ayrıca bölgede bulunan öğrencilerini gözyaşlarıyla arayan akademisyenler çabalarıyla "İyi ki varsınız hocam" dedirtti.

SADECE MALZEME YARDIMI DEĞİL AYNI ZAMANDA DEPREMZEDELERE ULAŞIM İMKANI

Bölgeye ulaşan yardımları koordineli bir şekilde depremzedelere dağıtılan Antalya Belek Üniversitesi personeli depremzedelerin hem insani ihtiyaçlarını sağladı hem de barınma güçlüğü çekenlere barınma, başka bir yere ulaşım sağlayamayan vatandaşlar için de ulaşım imkanı sağladı.