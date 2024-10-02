Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Bağımsız Sinema Paneli

(ANTALYA)- 61'inci Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Sinema Çalıştayı'nda, yönetmen Tolga Karaçelik ve Ümit Ünal'ın katılımıyla bağımsız sinema üzerine bir panel gerçekleştirilecek.

61'inci Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinemayı tüm yönleriyle ele alacak "Sinema Çalıştayı"nda 11 Ekim gününde "Anlatı ve Söylem Yapısı Bağlamında Türkiye'de Bağımsız Sinema" başlıklı bir panel gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü, çalıştay koordinatörü Doç. Dr. Perihan Taş Öz'ün üsteleneceği panelin konukları ise yönetmen Tolga Karaçelik ve Ümit Ünal olacak.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, sinemanın güncel sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla meslek örgütleri, dernekler, sendikalar ve sinema akademisyenlerini bir araya getiriyor. Festival kapsamındaki "Sinema Çalıştayı"nda buluşacak katılımcılar, Türkiye'de sinemanın güncel sorunlarını farklı başlıklar altında ele alacak.

Festival kapsamında 10-12 Ekim günlerinde gerçekleşecek Sinema Çalıştayı'nda sinema filmlerinin yaratım, yapım ve dağıtım sürecine ilişkin temel sorunlar, toplam dokuz oturumda tartışılacak. Akademisyen ve meslek profesyonelleri ile dernek, vakıf, meslek birliği, sendika ve ilgili devlet kurumları temsilcilerinden oluşacak çalışma grupları, her biri üç saat sürecek oturumlarda ilgili başlıkları değerlendirerek sonuç bildirgelerine imza atacak.

Oturumların yanı sıra iki de panelin gerçekleştirileceği çalıştaydaki konu başlıkları ise şöyle:

Telif hakları, kopyalama bedelleri, film ve dizi setlerindeki koşullar, devlet destekleri, yapım sorunlarının aşılması, akademik ve mesleki eğitim sorunları, film festivalleri, sinema salonları, sinemada seyir kültürü, belgesel sinemanın üretim ve gösterim sürecindeki temel sorunlar, film dağıtımındaki sıkıntılar, sınıflandırma ve yaş kararları, sinemada kültürel miras ve arşivcilik.

10 Ekim saat 13.00'teki açılış resepsiyonu ile başlayıp 12 Ekim'de sonuç bildirgelerinin okunmasıyla sona erecek çalıştayın sonuç bildirgeleri, dijital ve matbu kopya halinde ilgili kurumlarla paylaşılacak. Çalıştay bu yolla, Türkiye'de sinemanın kurumsallaşmasına, sektördeki sorunların çözümünde ve sektörle akademi arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde yardımcı olmayı hedefliyor.