Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Binlerce Antalyalının katıldığı yürüyüşte, şehitler anıldı ve terör örgütlerine karşı mücadele kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Antalya 15 Temmuz'da tek yürek oldu

-'Milli Birlik Yürüyüşü' binlerce Antalya'nın katılımıyla gerçekleşti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı:

" FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir"

ANTALYA - Antalya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 'Milli Birlik Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüş sonrasında meydanda toplanan kalabalık 15 Temmuz şehitlerini hep birlikte andı.

Program İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait atlı ve motorize polis ekiplerinin öncülük ettiği kortej, mehter takımının seslendirdiği marşlar eşliğinde Antalya Müzesi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yapılan yürüyüşle başladı. Kortejdeki protokol üyeleri ve binlerce Antalyalı, ellerinde Türk bayraklarını ile yürüyüşe katılırken, güzergah üzerinde ikamet eden vatandaşlar da evlerinin balkonlarından destek verdi. Yürüyüş boyunca boyunca polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve katılımcılar, meydanda oluşturulan anı defterini imzaladı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, protokol konuşmalarının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Vali Yazıcı tarafından madalyaları verildi.

"Devletimizin büyüklüğü, milletimizin büyüklüğünden kaynaklanıyor"

Programda konuşan Vali Ersin Yazıcı," 15 Temmuz 2016 da gerçekleşen hain darbe girişiminin 7'inci yılında hainlere fırsat vermediğimiz meydanları, Türkiye'nin dört bir tarafında yine aynı inançla dolduruyoruz. Milletimiz hainlere karşı kahramanca gösterdiği mücadelede hakikate koşan 251 şehidimizi rahmetle anıyor,2196 gazimizi minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler unutmadık, unutmayacağız. Ülkemiz üzerinde haince alçakça plan yapmak isteyenlere de ellerimizdeki al bayraklarla asla unutturmayacağız.. Aziz milletimizin cesareti ve kahramanlığı destan oldu. Karanlık gece nurlu bir sabaha dönüştü. Rabbimize hamdolsun. 100 sene önce Anadolu'yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları 15 Temmuzda da FETÖ'cü alçak hainlere meydanları, sokakları, köprüleri, dar etmiştir. FETÖ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele son terörist yok edilinceye kadar kararlılıkla devam edecektir" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle düzenlenen, 'Milli Birlik Yürüyüşü'ne, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç,3'üncü Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Kemal Çakıroğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya,siyasi partilerin il başkanları, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.