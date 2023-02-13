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Antakya'da Havadan Çekilmiş Görüntülerle Depremin Acı Tablosu

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Antakya'da Havadan Çekilmiş Görüntülerle Depremin Acı Tablosu

ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin yarattığı yıkım ve sonrasındaki kurulan çadırlar, havadan çekilen fotoğraflarla görüntülendi.

Antakya'da Havadan Çekilmiş Görüntülerle Depremin Acı TablosuHavadan çekilen fotoğrafta, depremin Hatay'ın Antakya ilçesinde yarattığı yıkım görülüyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin yarattığı yıkım ve sonrasındaki kurulan çadırlar, havadan çekilen fotoğraflarla görüntülendi.

6 Şubat sabahı Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyini vuran iki büyük depremde Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı Pazar akşamı itibarıyla 29.605'e yükseldi.

Antakya'da Havadan Çekilmiş Görüntülerle Depremin Acı TablosuHavadan çekilen fotoğrafta, depremin Hatay'ın Antakya ilçesinde yarattığı yıkım görülüyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Antakya'da Havadan Çekilmiş Görüntülerle Depremin Acı TablosuHavadan çekilen fotoğrafta, Hatay'ın Antakya ilçesindeki deprem sonrası kurulan çadırlar görülüyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

Antakya'da Havadan Çekilmiş Görüntülerle Depremin Acı TablosuHavadan çekilen fotoğrafta, Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem sonrası spor sahasına kurulan çadırlar görülüyor, 12 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Mustafa Kaya Türkiye Antakya Hatay Güncel Haberler

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