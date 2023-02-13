Antakya'da Havadan Çekilmiş Görüntülerle Depremin Acı Tablosu
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ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin yarattığı yıkım ve sonrasındaki kurulan çadırlar, havadan çekilen fotoğraflarla görüntülendi.
ANTAKYA, 13 Şubat (Xinhua) -- Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin yarattığı yıkım ve sonrasındaki kurulan çadırlar, havadan çekilen fotoğraflarla görüntülendi.
6 Şubat sabahı Türkiye'nin güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyini vuran iki büyük depremde Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısı Pazar akşamı itibarıyla 29.605'e yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel