Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara sele teslim! Valilik yarın için saat verip vatandaşları uyardı

Güncel Haberler

Geçtiğimiz hafta sağanak yağış nedeniyle hayatın felç olduğu Ankara, dün bir kez daha aynı kabusu yaşadı. Kentte birçok ev ve iş yerini su bastı yollar ise göle döndü. Ankara Valiliği, yarın saat 13.00-21.00 arasında kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle vatandaşları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Ankara'da dün öğleden sonra başlayan kuvvetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi, birçok ev, iş yeriyle cadde ve sokak sular altında kaldı. Kentte başlayan yağmur şiddetini artırınca yollar göle döndü, araçlar suya gömülüp sürüklendi.

Ankara Valiliği, sağanak yağış nedeniyle uyardı

METRO İSTASYONU ŞELALEYE DÖNDÜ

Su baskınlarından nasibini alan Sıhhiye Metro İstasyonu'nu ise adeta şelaleye döndü. İstasyondaki yolcular, görevliler tarafından tahliye edildi.

Ankara Valiliği, sağanak yağış nedeniyle uyardı

VALİLİK'TEN BİR UYARI DAHA

Ankara Valiliği, yarın da kent genelinde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın ilimiz genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ankara Valiliği, sağanak yağış nedeniyle uyardı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü su baskını Twitter Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title