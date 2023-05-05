Ankara Üniversitesinden Gambiya'ya akademik destek

Ankara Üniversitesi ile Gambiya Üniversitesi, akademik alanda işbirliği için protokol imzaladı.

Ankara Üniversitesi ile Gambiya Üniversitesi, akademik alanda işbirliği için protokol imzaladı.

Ankara Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Gambiya Yükseköğretim, Araştırma, Bilim ve Teknoloji Bakanı Pierre Gomez'in katılımıyla Gambiya Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında akademik işbirliği protokolü imzalandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, veteriner fakültesi, ziraat fakültesi, müzeler ve laboratuvarlarda incelemelerde bulunan Bakan Gomez ve heyetine üniversite hakkında genel bilgiler aktardı.

Gambiya'nın Ankara Büyükelçisi Alkali Fanka Conteh ve Gambiya Üniversitesi Rektörü Prof. Herbert Robinson da Bakan Gomez başkanlığındaki heyete eşlik etti.

"İki üniversitenin iş birliğini geliştirmek isteriz"

Gomez, Türkiye'nin yükseköğretim alanındaki tecrübelerinden yararlanmak ve bu alanda iki üniversitenin iş birliğini geliştirmek istediklerini söyledi. Gomez, bundan sonraki aşamanın uygulama olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"En yüksek teknolojideki ekipmanlarınızı gördük. Çok nitelikli, çok tecrübeli öğretim üyeleriniz var. Sizin tecrübelerinizden Gambiya olarak yararlanmak isteriz. En iyi uygulamaları öğrenmek üzere birçok Gambiyalı öğretim üyesi ve öğrencilerin de buraya gelmesini ümit ediyoruz."

"Kardeş üniversiteler" sıfatı kazandırıldı

Gambiya Üniversitesi ile Ankara Üniversitesinin kardeş üniversite sıfatı kazandığını ifade eden Ünüvar da "Bizde de kardeşlik hukuku önemlidir. Biz kıdemli bir üniversite olarak Gambiya'ya ve Gambiya Üniversitesine elimizden gelen desteği sağlamaya hazırız." dedi.