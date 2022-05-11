AK Parti'li Kurtulmuş: 1 milyonu aşkın Suriyeli yurtlarına geri dönecektir

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sığınmacılar konusunda insani olanın yapılacağını belirterek, "Biz bu soruna hamasi bir ırkçılık üzerinden asla bakamayız. Biz bu soruna, insanları ötekileştiren bir perspektifle asla bakamayız. Biz bu soruna insani gözle bakmak zorundayız ve inşallah ümit ediyoruz şu anda 500 bine yakın Suriyeli kardeşimiz geri döndü. En kısa zamanda diğer bölgelerde de güvenlik sağlandıktan sonra 1 milyonu aşkın Suriyeli kardeşimiz yurtlarına geri dönecektir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Önder İmam Hatipliler Derneği'nce düzenlenen 'Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Açılış konuşmasını yapan Bakan Özer, Yunus Emre'nin yolunda olan gençlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "81 ilde imam hatip liselerimizde çok değerli gençlerimiz var. Bugün hepsi heyecanlı bir şekilde bir taraftan eğitimlerini alarak bir taraftan da gerçekten artık üzerindeki sorumlulukları her geçen gün artan bir ülkenin genç nesli olmaya talip olan gözleri parıldayan, aydınlık bir gençlik var ama bu noktalara kolay gelmedik, onun için bazen bu hikayenin 20 yıllık serüvenine bakmakta fayda var. Son 20 yıl eğitimde devasa dönüşümler yaşandığı bir yıl, bir dönem oldu" dedi.